Tras renuncias de senadores, ¿qué opina el dirigente estatal del PRI?

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín consideró que la renuncia de los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga es muestra de que se está actuando de manera correcta al permitir la participación de la sociedad organizada.

"Claramente es una acción del gobierno de deconstruir o destruir todo este frente que se está armando y que francamente lo que me señala es que vamos por el camino correcto porque al permitir la entrada a la sociedad organizada en la toma de decisiones podemos suplir este tipo de posturas al interior del partido que buscan imponer su voluntad", dijo.

Refirió que este hecho se debe analizar, a fin de determinar las acciones que se deben llevar a cabo. "Se debe analizar en su contexto con la frialdad que se requiere tener, si se habla de congruencia se debe recordar que son posiciones que se le dan a los partidos por el número de votos que tienen los partidos políticos para lograr representación", expresó.

Criticó el actuar de todas las personas que renuncian a los proyectos políticos cuando no se les concede lo que quieren o piden. "Yo nunca he entendido esta actitud de que cuando en política no te toca lo que quieres renuncias y te sales dejando lo que te ha dado todo", expuso.

Comentó que quienes decidieron abandonar al PRI han hecho méritos al interior y se les ha reconocido.

"Cuando el partido no me ha dado oportunidades por la decisión del pueblo no por eso renuncio porque eso es cobarde, cuando tienes una convicción te quedas a pelear por ella, yo ante este tipo de posturas dejo de preocuparme porque cuando alguien toma la decisión por sus intereses es preferible que sea de frente y no pienses que están contigo y por espaldas te traicionan", expuso.

Recordó que al PRI lo ha abandonado varias personas a las que les han dado oportunidades, "nosotros entendemos que es una situación agravada porque una gran parte del diagnóstico de la sociedad organizada es que a México no le está yendo bien en el momento en que sus partidos están haciendo a un lado las militancias".

Aunque se buscó a las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Anilú Ingram Vallines ninguna aceptó hablar sobre el tema.