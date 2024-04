¿Quieres ayudar? Inicia campaña de útiles escolares para jóvenes trabajadores

Durante cuatro meses, el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, Asociación Civil (Matraca AC), estará recolectando útiles escolares para lograr que los menores trabajadores y en riesgo de calle no abandonen la escuela.

De acuerdo con Josefina Castrejón, del área de vinculación, para muchas familias, aunque desean que sus hijos e hijas continúen estudiando, no siempre tienen los recursos para cubrir sus gastos.

Dijo que al ver las necesidades de estas poblaciones es que decidieron apoyarles pues en cada inicio de ciclo escolar hay una preocupación por el dinero que ello implica.

“Veíamos año con año la necesidad y la preocupación que tenían las familias cada ingreso escolar. Familias que tienen 3, 4, 5 niños en diferentes niveles educativos y lo que sabemos todos los que hemos comprado, invertido en útiles escolares es el costo real de adquirir un paquete de útiles escolares, mochila, un ingreso a la escuela”.

Local

A partir de allí, refirió, surgió la iniciativa de organizar esa campaña y de invitar a la sociedad xalapeña y de sus alrededores e incluso de otros estados.

“Porque hemos tenido donantes de otros estados a que se sumen a que en cada ciclo escolar los niños no les falten su herramienta principal para iniciar la escuela y continuar. Muchos de ellos tienen ganas, pero a veces no tienen ni mochila, no tienen lo necesario para poder ir a la escuela y entonces en ese sentido Matraca nos hemos dado la tarea de reunir y de convocar a la sociedad para que se sume a donar útiles”.

¿Qué materiales se pueden donar a la campaña de Matraca?

Lo que los estudiantes requieren son libretas, lápices, lapiceros, plumones, pinturas, reglas, juegos de geometría, diccionarios y mochilas, en general, lo que piden los profesores en todos los niveles educativos.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Matraca AC estará recolectando útiles escolares para lograr que los menores trabajadores y en riesgo de calle no abandonen la escuela | Foto: Ariadna García/Diario de Xalapa

“Estamos muy contentos ahora ya de hacer la séptima campaña donde hemos apoyado a más de mil 155 niños en estos 6 años de todos los niveles educativos. Hemos apoyado el 48% en niños y 52% de niñas de todos los niveles educativos, ha sido un esfuerzo colectivo de Matraca, de instituciones, de empresas, de familias, de personas que tienen solidaridad y que tienen esa empatía con Matraca y con los niños y las niñas que le apostamos a que, si toman la escuela como herramienta segura, su condición de vida va a mejorar”, añadió.

Puedes leer también: Viene nuevo puente para estudiantes en abril, te décimos cuándo

Esta séptima campaña inicia este 16 de abril y terminará el 31 de agosto, “cuatro meses aproximadamente para reunir estos útiles necesarios, armar los paquetes, para que los niños y las niñas se los hagamos llegar de manera personalizada”.

La meta es lograr 450 paquetes completos de útiles escolares con mochilas si es posible, para poder llegar a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, para que puedan continuar su escuela.