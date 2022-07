Matraca da acompañamiento a menores embarazadas y en trabajo de calle

Xalapa, Ver.-La directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores en Situación de Calle (Matraca A. C.), Erika Antonio Blanco, revela que tienen cerca de cinco casos de adolescentes en contexto de trabajo en calle que están embarazadas a quienes les dan acompañamiento para que no dejen sus estudios.

Refiere que son menores de entre 14 y 16 años que son sujetas de derecho y que pueden tomar sus propias decisiones respecto a la Interrupción Legal del Embarazo, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

Te puede interesar: Campaña de Útiles Escolares: Buscan apoyar a menores a retomar sus estudios, conoce los detalles

“Nosotros sí tenemos detectadas algunas niñas o adolescentes que están en esta situación de embarazo, les hemos brindado desde siempre un acompañamiento, creo que lo primero de todo es que son sujetas de derecho y tienen que dar su opinión de que ahora la ley ya contempla el aborto legal y creo que es parte importante de esta situación porque ellas pueden tomar su propia decisión de abortar”.

En ese sentido, explica que al momento no conocen ningún caso de alguna menor o adolescente que haya tomado la decisión de abortar, aunque se les insiste y da seguimiento en que no abandonen la escuela, pues el embarazo no es impedimento para seguir con sus estudios.

Local A veces tengo miedo pero qué le hago, tengo que vender, dice niño xalapeño

Recuerda que, según la ley, cuando hay embarazos en menores de 14 años se debe considerar el abuso sexual, aunque los casos que han atendido tienen mayor edad y tienen embarazos con su consentimiento.

“Y también creo que es importante esta parte de educación sexual para las niñas y adolescentes y también para los niños porque esta parte de que no es responsabilidad nada más de la mujer de quedar embaraza sino también del hombre o del niño y que se termine con el tabú de la sexualidad y que a partir de los padres y madres de familia y las escuelas puedan platicar sobre la prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual”.

¿Por qué es importante cuidar de la salud de niños y niñas?

Remarca que, si bien los menores y adolescentes pueden tomar sus propias decisiones, se debe cuidar su salud y todo lo que conlleva, “porque tenemos niñas embarazadas que están en desnutrición por toda esta parte y sí cuidado mucho el derecho a la salud, pero la decisión es en conjunto, tratamos de hablar con la familia para que ellos y ellas entiendan la situación de las niñas, niños y adolescentes”.

Además, sobre el trabajo de autoridades municipales para que los menores abandonen la vía pública y se les restituyan sus derechos a la educación, a la salud y estar en casa entre otros, expone que han tenido mesas de trabajo con el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa con la intención de sensibilizar de que los niñas y niñas no trabajan porque quieren sino porque tienen la necesidad.

Te puede interesar: Tengo hermanos, pero como si no los tuviera, dice hombre que vive en la calle

“Hemos platicado en con junto para poder realizar acciones para cuidar estas condiciones de los niños y en las que están trabajando y se haga un trabajo integral y completo con las familias porque no es solo retirarlos de las calles sino darles esta gama de oportunidades, estudio, a lo mejor mejores oportunidades de trabajo para las familias y puedan salir adelante”.