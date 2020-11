Tengo hermanos, pero como si no los tuviera, dice hombre que vive en la calle

Córdoba, Ver.- Desde hace 3 días duerme bajo el frío de la noche, en las banquetas y el peligro del abandono, Don Eduardo un hombre de 68 años con presuntos problemas psicológicos, no tiene familia ni nadie que responda por él, sin un cobijo tibio para la noche, dice tener sueño pues no ha dormido bien.

El sexagenario rentaba un cuarto pero fue hace 3 días que se le terminó el contrato mensual y según comenta el dueño de la cuartería los vecinos le reportaron comportamientos un poco raros por lo que se le pidió al DIF interviniera ya que al parecer necesita ayuda profesional.

Arturo Díaz, arrendador explicó que cuando conoció a don Eduardo era una personal “normal” pero su comportamiento empezó a cambiar pues su mirada la perdía en las paredes, las cosas o personas, él tenía su habitación en la segunda planta, por las noches se oía que platicaba con alguien, sin embargo era el mismo y sus pensamientos preguntando y respondiendo.

Narró que en diversas ocasiones le tocó ver como podría perderse viendo una pared, parado, sin moverse por más de 1 hora, situación que lo alarmó y al resto de los inquilinos que allí habitan.

El día martes fue desalojado y ahora lleva 3 días durmiendo a la intemperie junto a sus cosas, una bolsa de ropa y comida que poseía.

Sin aceptar la ayuda de instituciones, ahora vive en la calle, como franelero de día y de noche indigente, muchas cosas de su vida no las recuerda del todo.

Este medio pudo acercarse a platicar con don Eduardo, quien dijo tener 68 años y es originario de Amatlán,

Si tengo familia pero es como si no tuviera, mínimo lo sobrellevaron a uno, son gente que no, tiene años me salí de mi casa, acabo de llegar a Córdoba pues estaba en VeracruzDon Eduardo

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Cuestionado sobre si tiene amigos dijo se pone a platicar con la señora que tiene su puesto de periódicos.

Cargando en su cubeta amarilla el material con el que labora, dijo no había pensado en irse a los albergues del DIF pues la noche de ayer acudieron a rescatarlo, “vino un chaparrito y me dijo que no puedo estar en la calle y llevo tres días durmiendo, estaba yo bien allí adentro”.

Dijo tener hermanos, pero no recuerda como se llaman, sin hijos y esposa, se aventura solo, “entienda que tengo 5 hermanos , 4 hermanas y un hermano, pero como si no los tuviera”.

Cabe hacer mención que cuando acudieron las autoridades del DIF ayer, dijo Don Eduardo que no se fue en el momento pues no tenía quien le ayudará a cargar sus pertenencias, sin embargo hoy se pide si alguien conoce a los familiares del señor poder contactar con la dependencia para ayudarlo.