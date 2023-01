Icono de productos orgánicos: ¿conoces el Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec?

El Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec, tiene 18 años de estar en la preferencia de quienes están interesados en el consumo de productos orgánicos y la contribución con el cuidado del medio ambiente.

José Francisco Romo Villaseñor impulsor del proyecto explicó que allí hay cerca de 65 productores de la zona cercana al pueblo mágico como Cosautlán, Xico, Teocelo, Xalapa, Jalcomulco, Perote y La Antigua.

¿Qué productos se pueden encontrar en el Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec?

Allí, cada sábado se puede encontrar una gran variedad de frutas, verduras, café, pan, productos de herbolaria, medicina alternativa, miel, mermeladas, leche, pollo, lácteos, comida vegetariana y vegana y mucho más.

Recordó que el proyecto de los tianguis orgánicos en México se inició en Xalapa en radio universidad en el 2002 y ante el interés que se dio, se tuvo que capacitar a la gente del campo de todos los alrededores de la ciudad.

“Yo dije que el punto cultural, turístico y tranquilo iba a ser Coatepec, no Xalapa, y en el 2004 yo abrí el mercado, aparte de eso teníamos unas tiendas orgánicas que ya cerramos dos porque no está el mercado como estábamos pensando, pero aquí, en un inicio se abrió en el Palacio Municipal aprovechando que el alcalde era mi amigo, no duramos mucho tiempo, no funcionó, porque la gente no va al Palacio a comprar cosas”.

Más tarde se pasaron a la Casa de la Cultura de Coatepec donde estuvo funcionando muy bien, entonces con pocos productores; sin embargo, hubo algunos problemas con quienes dirigían ese espacio y unos amigos suyos, dueños del salón Agrícola de la calle Morelos en pleno centro, empezaron a prestar el lugar para ese mercado que tiene ya 18 años.

Ahora, incluso, están hermanados con 56 tianguis orgánicos en toda la República y tenían una asociación de tianguis y mercados orgánicos donde estaba la Universidad de Chapingo, pero empezó a politizarse y dejó de participar.

Sin embargo, el proyecto en Coatepec ha continuado y con ello le ha dado oportunidad de subsistir a cerca de 65 productores del campo, a transformadores y productores director de cosas orgánicas, naturales, cárnicos y lácteos que han logrado sostenerse.

“Creo que somos el mejor tianguis de toda la República y ha venido mucha gente incluso de Europa a conocer el proyecto, les va muy bien a los productores; a mí no va nada bien porque el comercio está terriblemente mal, Veracruz es el estado más pobre de la República porque últimamente hemos tenido malos dirigentes, pero por lo menos se genera un movimiento económico para Coatepec importante”.

¿Cuántas personas visitan el Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec?

Se estima que cada sábado cerca de 400 personas llegan a comprar, personas concientizadas sobre el consumo de productos orgánicos.

Prueba de que en general el mercado ha ido creciendo es que cadenas comerciales importantes como Costco, Chedrahui, Walmart han empezado a vender productos orgánicos.

A su decir, han logrado ser escuela de mucha gente y siguen apoyando a quien pide que se le dé oportunidad de estar en el mercado, pero sigue haciendo falta mayor promoción.

“Creo que es muy importante que no solo utilicemos las redes electrónicas, las redes sociales, tenemos un video muy bonito que hicimos, sino que se estén acordando de nosotros y eso le dé motivos al productor para que se anime a vender más”.

Consideró que se trata de un proyecto comercial interesante que le debería interesar a los gobiernos, pues “no se trata de regalar dinero como el burro que tenemos de presidente, se trata de poner a trabajar a la gente”.