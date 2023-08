México tiene la necesidad de un cambio de rumbo: Santiago Creel

Veracruz, Ver.-Al grito de "Presidente", "Presidente" fue recibido el diputado federal panista y aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, por simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios de Boca del Río, donde compartió su visión como parte de la campaña interna que realiza en el país.

En su enérgico discurso, Creel Miranda destaca que México está en necesidad de un cambio de rumbo ante lo que considera como malas decisiones tomadas por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“He decidido dar un paso al frente y decir: voy a defender mi país mexicano, cueste lo que me cueste, porque a estos no les tengo miedo, ni a Morena ni a las circunstancias que estén por delante de mi camino, lo voy a hacer porque soy un mexicano libre, porque lo quiero hacer y porque lo voy hacer”.

Señala que muchas de estas decisiones han sido influenciadas por el rechazo del mandatario hacia programas y políticas implementadas por administraciones previas, como fue el programa de estancias infantiles y la reforma en materia eléctrica.

En ese sentido, Creel Miranda reitera su firme intención de competir por la presidencia de la República en las elecciones de 2024, representando la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD.

La presencia del dirigente estatal del PAN, Federico Salomon, así como de los diputados federales Maria Josefina Gamboa Torales, Carlos Valenzuela y Paulina Rubio, entre otros, resaltó la importancia y el respaldo que la figura de Santiago Creel tiene dentro del partido y su base de seguidores.

La jornada también contó con la participación de legisladores locales como Verónica Pulido y Jaime de la Garza, además de la presencia de Flipy Morales de Franco, presidenta de la Asociación Por un Veracruz sin Discriminación, y líderes comunitarios del partido.

Con este evento concluyó este día su gira de trabajo por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.