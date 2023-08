AMLO reitera a Cisneros Burgos llamado para no hacerse publicidad

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado al titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, para que deje de hacer publicidad de su persona.

Durante la conferencia de esta mañana, el mandatario federal fue cuestionado sobre el llamado que haría al funcionario estatal, cuya imagen sigue apareciendo en varios espacios.

¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la publicidad del titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz?

Al respecto, recomendó tanto a él como a otros funcionarios que deseen aspirar por cargos de elección popular no hacer caso a publicistas y, contrario a ello, hacer ejercicio visitando casa por casa para presentar sus propuestas a los ciudadanos.

López Obrador consideró que este tipo de acciones no benefician en nada a quienes tienen aspiraciones a cargos públicos.

“Yo no puedo hacer nada, sólo recomendarles a quienes hacen ese tipo de publicidad, que no les ayuda. Por ejemplo: aquí tú (la reportera) estás denunciando a Éric, que es el secretario de Gobierno, pues eso no lo ayuda, mejor que no lo haga, pero digo, es una recomendación. Ya tengo miedo de hablar de esos temas porque no me vayan a cepillar”, expuso.

Mencionó que el Tribunal Electoral podría sancionarlo en caso de que se exprese sobre el tema, ya que no son los tiempos.

“Ahí está el Tribunal de la Santa Inquisición, los mentirosos del Tribunal Electoral. Pero no deben hacer eso, eso tiene un efecto de bumerang, se les regresa y que no les hagan caso a los publicistas”, dijo.

Como consejo, el presidente comentó que Cisneros Burgos, como cualquier otro aspirante para participar en las próximas elecciones, deben dejar sus cargos esta misma semana para recorrer casa por casa y visitar unos 45 mil domicilios en los diez meses que faltan para la contienda electoral.

Andrés Manuel López Obrador consideró que este tipo de acciones no benefician en nada a quienes tienen aspiraciones a cargos públicos | Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

“Si quieren hacer algo, por ejemplo, si se tiene un cargo, cuánto falta para una elección, va a ser la elección en julio del año que viene, son 10 meses. En ese caso, con todo respeto, pero en cualquier otro caso, si renuncian ya, en esta semana y se van casa por casa 10 meses, van a visitar un promedio de 150 casas diarias, en la mañana, descansan y en la tarde otra vez casa por casa: ‘Soy Éric Cisneros, aspiro a algo, todavía no es el tiempo, pero quiero servir, Aquí le dejo este volante’, y a otra casa y a otra casa y otra casa, 150 diarias. No van a dormir a pierna suelta, se van a cansar, pero van a estar muy fortalecidos moralmente”, opinó.

Destacó que si cada casa tiene en promedio tres ciudadanos, dicha estrategia sería “novedosa”, sin incurrir en publicidad: “Es algo novedoso, no les cuesta, se fortalecen, recogen los sentimientos de la gente, hacen ejercicio, es lo mejor”.