Miedo a coronavirus pega a agencias de viajes

Veracruz, Ver.- Hasta un 98 por ciento cayó la actividad en la agencias de viajes del estado de Veracruz.

El miedo a contagiarse de coronavirus ha provocado que muchas personas cancelen o en el mejor de los casos reprogramen sus paquetes de viajes y reservaciones, que tenían programadas para estas vacaciones de Semana Santa, reportó la Presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en el estado de Veracruz, Idheanna Gómez Ortiz.

Triste, estamos pasando por una situación en la que del 100 por ciento, tenemos un 98 por ciento de personas pidiendo o su rembolso o en los mejores de los casos, que se posponga su viaje, pero la gran mayoría está pidiendo cancelar, no ha habido una sola persona que quiera viajar o venir al estado de Veracruz, todas absolutamente nos las han cancelado

La entrevistada lamentó que lejos de ser unos días de mucha actividad, se estén dedicando a hablar o negociar con aerolíneas, hoteles y promotores turísticos para ver de qué manera pueden hacer el reembolso a los clientes.

Explicó que los destinos más afectados ha sido el Caribe Mexicano, que son los lugares más visitados por parte de los veracruzanos, sobre todo en esta época de vacaciones de Semana Santa.

Ahí muchos hoteles han cerrado o han realizado una reducción de sus áreas de hospedaje y personal, donde en esa época se había logrado alcanzar hasta un 100 por ciento de ocupación.

Ante esta situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las agencias de viajes, que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya se han reunido para ver que medidas se podrían tomar, para contrarrestar estas pérdidas, en un trabajo en conjunto con las autoridades federales, estatales y municipales.

Sabemos que somos una fuente de empleos y que de nosotros dependen muchas personas y familias, hemos dado varias opciones al secretario de desarrollo económico, alcalde de Xalapa, como que se aplace el pago de impuestos, el tema del agua, de la energía eléctrica, que se aplace y que no haya una penalidad, porque no se está teniendo ingresos y no tener que prescindir de las personas que laboral con nosotros

En total son 95 agencias de viajes que operan en la entidad y en promedio requieren de tres personas para realizar sus actividades, de tal forma, que de continuar paralizada la actividad turística al menos dos mil familias se quedarían sin ingreso económico.

Lo que menos queremos es prescindir de pagar sueldos. Nosotros vamos a seguir hasta donde más podamos porque estamos conscientes de quienes dependen de nosotros, no por eso no necesitamos una ayuda emergente, que algo hagan porque desafortunadamente no vemos una autoridad aquí, en el estado, que haga algo, contrario a otros puntos del país