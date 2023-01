¿Empeñaste algo para la cuesta de enero? Pocas personas en Monte de Piedad

En plena "Cuesta de enero", que cada día se complica y alarga por el alza a los precios de alimentos básicos y servicios, en la sucursal más añeja del Nacional Monte de Piedad no hay las largas e interminables filas que se formaban hasta hace algunos años.

A la sucursal 29, del Montepío, ubicada en la calle Magnolias, en la zona de Los Sauces, llegaron ayer algunos xalapeños para empeñar ya sea una plancha, celular, computadora u otros objetos de valor; explican bastante acongojados que buscan obtener unos pesos más para llegar a terminar la quincena, pero regresar en unas semanas para rescatar su prenda.

Este lunes que es el comienzo de la segunda quincena de enero, tras pasar las gastos por las fiestas decembrinas y Reyes Magos, para esta fecha en años anteriores las filas eran interminables en esta sucursal del Montepío, ahora solo van llegando unos cuantos para dejar sus prendas.

¿Cuántas personas llegaron a empeñar sus objetos?

Sin duda que las cosas han cambiado, ayer no había filas, tal vez porque ahora funcionan cinco sucursales más en la ciudad y otras más en Coatepec. Además de que funcionan numerosas instituciones de empeño privadas que realizan la labor de prestar dinero por los objetos de valor, cuando hay dificultades económicas.

En general, la otrora única sucursal del Monte de Piedad para poder empeñar para xalapeños y habitantes de otros municipios, ubicada en la zona de Los Sauces, ahora luce prácticamente vacía. Al ingresar a la sucursal se encuentra uno una amplia sala de empeño donde se hallan numerosas ventanillas de atención; ahí los valuadores aguardan pacientemente a que lleguen los clientes. Sin embargo, son pocos los que ingresan, conforme pasan los minutos llegan algunas personas que llevan consigo una plancha, la lavadora o las joyas de familia que les permitirán hacerse de recursos para terminar el mes, pero siempre con la intención de regresar por su prenda para no perderla.

Necesidad es grande y la urgencia también

Don José Pérez, quién dice vive en una de las colonias de la periferia, comenta que acudió a empeñar su plancha para obtener unos pesos, “mire la necesidad es grande, tenemos una urgencia, mi plancha es nueva y es lo de lo poco de valor que me queda, porque con cada crisis, me quedo sin chamba y debo recurrir a esta institución en busca de unos pesos, a veces logro recuperar mi prenda, pero otras las he perdido", dice con tristeza.

Hay otras instituciones, pero dan menos tiempo, aunque te den unos pesos más, por eso prefiero venir al Montepío, porque creo que en unos meses podré recuperar lo empeñado, "no sé pero me da más confianza venir a esta institución que sé que es del gobierno", dice el usuario.