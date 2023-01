¡Resisten camioneros! No habrá aumento a tarifa de pasaje; las razones

Veracruz, Ver.- Pese a la inflación, se mantiene la tarifa del transporte público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, confirma el vocero de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), Jorge Ramos Magaña.



Por lo tanto el costo del boleto se mantendrá en 9 pesos el entero y 7 pesos para estudiantes y adultos mayores con sus respectivas credenciales.

El entrevistado reconoce que los permisionarios sí solicitaron un alza en el costo, pero el ejecutivo estatal no lo aceptó y no hay más que decir. “La directiva y los socios de Astraver somos respetuosos de las decisiones de nuestro gobernador; las concesiones del transporte público las da el Estado y es quién regula el costo de las tarifas, somos respetuosos y aliados del gobierno del Estado”, refiere.

El entrevistado asegura que el sector del transporte se encuentra en una emergencia total. Recuerda que sufre de una inflación acumulada, debido a que desde hace 14 años no se autoriza un incremento a la tarifa del transporte público.



Destaca que al igual que la población sufren de la escalada de precios en refacciones, insumos y combustible.

“El transporte público no es ajeno a estos incrementos, todos los insumos del transporte público tienen un elevado costo, sobre los ingresos que tenemos, empezando por el combustible que es nuestra principal fuente de desarrollo de nuestras actividades, y que está por encima de los 23 pesos”, comenta.



Concluye que no hay plazo ni fecha estimada para volver a tocar el tema con las autoridades estatales, que ya cuentan con los estudios económicos del impacto del alza de los insumos.