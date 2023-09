Morena quiere ganar otra vez Veracruz; lista de aspirantes

Tras la publicación de la convocatoria para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación en Veracruz, en la que se establecen las bases para las personas que tengan la intención de representar al partido por la gubernatura en las elecciones de 2024, personajes de la vida política de Veracruz han alzado la mano ya para participar.

A través de un comunicado, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, señaló que dejará el cargo federal en diciembre próximo, pese a que participará en la elección interna de Morena a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Te puede interesar: Veracruz tendrá 6 “corcholatas” de Morena para la gubernatura

¿Qué dijo Rocío Nahle García sobre la gubernatura?

La funcionaria federal aseveró estar conforme con los términos en los que fue emitida dicha convocatoria, la cual le permitirá contener en la selección de la persona que representará al partido en las elecciones de 2024.

Local Vigilarán elección interna de Morena para que no haya desvío de recursos

Refirió que como en cada una de las contiendas en las que ha participado, en 2012, 2015 y la última en 2018, donde ganó como senadora de la República, se someterá a la encuesta y a la voluntad del pueblo de Veracruz.

“Voy a seguir en la secretaría hasta diciembre de 2023 porque tengo que terminar el plan de trabajo que le presenté al Obrador porque esto es lo primero, esto es la transformación de Mexico”, dijo.

Refirió que la recién publicada convocatoria marca claramente que la persona que resulte seleccionada para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, deberá separarse de su cargo 90 días antes del 2 de junio de 2024, día en que se desarrollarán los comicios. Afirmó que el resultado de la encuesta, la voluntad de los veracruzanos será acatada.

“Estoy de acuerdo con la convocatoria de mi partido; me voy a someter a la consulta y que los veracruzanos decidan. Siempre me he sometido a la voluntad del pueblo, en el 2012 participe en una contienda en Coatzacoalcos y no salí favorecida y respeté; en el 2105 participé nuevamente en el Distrito 11 y me vi favorecida con el voto de los ciudadanos y los representes dignamente con trabajo; en el 2018 nuevamente los veracruzanos me refrendaron su apoyo y desde el senado y la secretaría cada día he otorgado mi trabajo a favor de los mexicanos, de la misma manera en esta ocasión me voy a poner a la consideración de los veracruzanos y acataré la voluntad del pueblo, siempre lo he hecho”.

¿Qué dijo Manuel Huerta?

El delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que valora la posibilidad de pedir licencia para separarse de su cargo durante un mes, luego de haberse publicado la convocatoria del proceso interno de Morena para aspirantes a la gubernatura de Veracruz.

Vuelve a leer: Gobierno se adelantó al “año de Hidalgo” para apoyar a Rocío Nahle, critica diputado

Insiste en que él ya cumplió la encomienda que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y que por ello nada le impide que pueda estar en la encuesta. Precisó que no hay forma de que su movimiento evite su postulación y que por ello se inscribirá el próximo 25 de septiembre, tal como lo marca la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Local Rutas del tren de pasajeros entre Oaxaca y Veracruz: AMLO declaró

Asegura respetar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien también ha hecho públicas sus aspiraciones de buscar la gubernatura de Veracruz y precisa que el pueblo será el que decida. "Es un gran ejemplo que el pueblo haya decidido por Claudia Sheinbaum para que sea la coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación", señala, además de que sostiene que los logros que ella ha logrado no han sido por el hecho de ser mujer, sino por su capacidad y talento.

"Estoy valorando un permiso de un mes, pero se tiene que valorar con el presidente. Yo ya cumplí, me preocuparía no haber cumplido", insiste.

También manifiesta confiar en que habrá transparencia en el proceso interno de selección del candidato a la gubernatura y que será respetuoso de los resultados. "Soy veracruzano, cumplo con todos los requisitos legales y por eso me voy inscribir y nadie va a poder evitar que esté en la encuesta. El pueblo va a decidir al mejor o a la mejorr para dirigir la transformación en Veracruz", puntualiza.

¿Éric Cisneros entrará a la competencia?

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, no descartó la posibilidad de participar como aspirante a la elección de la Coordinación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En una breve entrevista, realizada en las afueras de Palacio de Gobierno, fue cuestionado sobre este proceso interno de Morena, a lo que respondió: “Pronto van a saber”.

Local Titular de la SEV descarta ir por la gubernatura, ¿cuál es el motivo?

El funcionario estatal afirmó que será respetuoso de lo que marque la ley y los lineamientos que fueron emitidos con la convocatoria.

Cisneros Burgos ya había sido cuestionado sobre la posibilidad de aspirar a la gubernatura y en varias ocasiones negó tener interés; sin embargo, en esta ocasión comentó que tiene una aspiración por servir a Veracruz. “Todo el que respira aspira, nosotros somos respetuosos de lo que diga la convocatoria, nosotros siempre vamos a acatar lo que diga la ley”, expresó.

En torno a su aspiración, comentó que será decisión de los simpatizantes de Morena decidir si él podría o no competir por la gubernatura de Veracruz. “Eso que lo digan los veracruzanos, no yo, sería narcisista decir eso. Yo estoy dispuesto a ir a las encuestas de Morena, pero esa es una responsabilidad que le compete a los veracruzanos, que sean ellos quienes decidan si podemos contender o no”, opinó.

De la misma forma, reiteró que toda la publicidad que ha surgido con su nombre en bardas, espectaculares y diferentes espacios ha sido contratada por ciudadanos y no por él.

¿Ricardo Ahued terminará su mandato como alcalde?

Finalmente, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que concluirá su gestión como presidente municipal y descartó que vaya a participar en la contienda interna de Morena para elegir al coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la campaña de quien resulte ganador o la próxima administración estatal.

Local Legisladores de Morena están en su derecho de irse a otro partido: Javier Gómez Cazarín

En entrevista explicó que está concentrado en su administración puesto que hay muchas demandas y necesidades en la ciudad. “Es apuntarse a cosas que quizá no tengamos la oportunidad de hacerlo, no, vamos a terminar y yo sí les diré cada paso que dé como lo he hecho en el pasado y el presente. La decisión que tome siempre la voy a hacer apegada de frente, yo no escondo ni le doy vueltas a las situaciones que se vengan”.

El edil dijo que donde “Dios le ponga para hacer el bien” ahí estará y que está dispuesto a trabajar y aportar su experiencia donde sea necesario. “Lo que sí confirmo es que donde Dios te ponga para hacer el bien, ahí va a estar Ricardo Ahued, no voy a hacer nada que esté en contra de una actitud personalísima o de beneficio personal, donde yo esté y me quede la fuerza para sentirme orgulloso, de que puedo aportar con mi experiencia, con mi trabajo, mi dinámica, soy gente de mucho trabajo eso sí, yo no descanso”.

Y es que dijo que además de trabajar con mucha intensidad es muy exigente y le gustan los resultados sin rodeos. “Me gusta dar respuesta inmediata y a veces eso trae una dinámica el ayuntamiento de dar respuesta a la voz de ya. Yo tomo decisiones de inmediato y lo mismo le pido a mi gente”.

Remarcó que en su administración no hay funcionarios que le estén dando “vueltas al asunto” pues la población requiere de resultados inmediatos.

¿Estará en la encuesta Sergio Gutiérrez?

Cabe destacar que desde esta redacción se buscó una declaración del diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, quien es uno de posibles aspirantes a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Vuelve a leer: Piden a militantes de Morena respetar proceso de selección nacional

Desde hace algunos meses el legislador federal ha mencionado tener interés en participar en la elección interna de Morena e incluso en una entrevista señaló que será el próximo gobernador del Estado.

Durante el proceso de elección nacional recorrió Veracruz acompañando al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo que fue considerado como publicidad a su imagen. Además, en varios espacios como espectaculares, bardas y lonas fue colocada su imagen.