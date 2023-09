Morena pide evitar guerra o fuego amigo ante elección de aspirante a gubernatura en la entidad

Ante el proceso interno de Morena con el que se seleccionará a la persona que podría estar al frente del partido para la elección del Ejecutivo estatal, se pidió a los interesados en este proceso a evitar cualquier tipo de guerra o fuego amigo.

El representante de Morena ante el OPLE, Gabriel Zúñiga Ovando, indicó que en este proceso debe prevalecer la unidad para lograr obtener los resultados que se necesitan con miras al proceso electoral 2024.

¿Qué pidieron a simpatizantes y aspirantes a gubernatura?

“Debe prevalecer la unidad, ante todo, por lo que aquellos ciudadanos que pretendan iniciar el camino de someterse a la encuesta deben considerar que se busca el mejor candidato o candidata para representar al partido. Cualquier guerra debe eliminarse, sea blanca, sucia, sea fuego amigo, fuego enemigo debe eliminarse”, dijo.

Reconoció que al interior del partido hay opiniones diversas, por lo que se pide establecer acuerdos y lograr un trabajo conjunto.

“Al interior de Morena hay expresiones de ciudadanos, de compañeros que en su legítimo derecho pueden expresar lo que no les convenga o no les parezca, pero en Morena no hay discrepancias, simplemente hay opiniones que podrían no ser del acompañamiento”, manifestó.

Destacó que al concluir el proceso interno federal se determinarán los tiempos para llevar a cabo el trabajo de selección en la entidad.

“Una vez terminado el proceso interno nacional el Comité Ejecutivo nacional emitirá los lineamientos y determinará los tiempos para que los estados puedan iniciar los trabajos, será mediante encuesta, sin duda, y se iniciarán los trabajos con las encuestadoras para que quienes deseen contender por el cargo del Ejecutivo estatal empiecen a hacer lo propio”, comentó.

Recordó que los procesos internos se determinan conforme a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.

“Se pide la separación del cargo, que es lo más inmediato, contar con la solvencia moral que nuestros documentos básicos nos dictan, tener una trayectoria dentro del partido, así como estar a la altura de las necesidades de la Cuarta Transformación”, expresó.

Mencionó que los tiempos electorales en el estado indican que son 90 días antes de la jornada electoral.

“El Consejo Nacional ya tiene previstos los días con los que contará cada persona que pretenda participar en este proceso para separarse de su cargo”, agregó.