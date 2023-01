MC presenta “Pregúntale”, movimiento donde podrás cuestionar a funcionarios

Desde la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano se puso en marcha la plataforma Pregúntale, a través de la cual la ciudadanía podrá enviar las preguntas que busca hacerle a los titulares de las dependencias u organismos autónomos que comparecen ante el Congreso local.

En conferencia de prensa se dio a conocer que serán las diputadas representantes del partido en el Congreso del Estado, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán quienes realicen los cuestionamientos.

¿Cuándo se expondrán las preguntas enviadas a los titulares de dependencias?

Al respecto, el dirigente del partido, Sergio Gil Rullán señaló que las preguntas que se reciban serán presentadas por las legisladoras la próxima semana cuando comparezcan los y las titulares de los organismos.

“Ante la ola de violencia incontrolable que no tiene ni pies ni cabeza de parte de gobierno del Estado es que vamos a implementar una herramienta ciudadana para que hombres, mujeres, empresarios, sociedad civil, tengan voz en el Congreso del Estado”, expuso.

Puntualizó que la plataforma quedará abierta para recibir las preguntas para los titulares de las dependencias a los cuales les corresponde comparecer ante el Legislativo a finales de este año.

“Las personas podrán enviar sus preguntas, éstas serán presentadas en las comparecencias, haremos una selección y se presentarán en los seis minutos que las legisladoras tienen para cuestionar, pero también podremos hacerlas por escrito y los titulares de los organismos están obligados a responder”, expresó.

¿Cómo se podrán enviar las preguntas?

Manifestó que las personas interesadas en enviar sus preguntas lo pueden hacer mediante las redes sociales oficiales en Facebook Movimiento Ciudadano Veracruz y en Twitter @MovCiudadanoVer o mediante el correo veracruz@movimientociudadano.mx. Las preguntas pueden ser con nombre o de manera anónima.

El dirigente estatal recordó que fue a través de la comparecencia que el año pasado se pudo conocer que más de mil personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, lo cual derivó en acciones de inconstitucionalidad y finalmente se pudo derogar el delito.

¿Qué opina Movimiento Ciudadano sobre el cambio de fiscal en la FGE?

“Estaban hartos y no querían al Fiscal que estaba, lo corrieron y hoy lo encarcelaron, hoy tienen a la Fiscal y los índices no han bajado, al Secretario de Seguridad Pública y lo cambian, pero la situación no mejora, están creando desvelados en lugar de resultados, es urgente que se garantice la seguridad”, dijo.

Mencionó que ante la falta de resultados en Veracruz, las personas se organizaron para evitar ser víctimas de la delincuencia, “lo que no hay es estrategia, lo que pedimos es que ya no se pongan a declarar, sino que actúen para resolver, no tenemos problema si necesitan más cosas para garantizar la seguridad, pero tampoco lo piden, son de oídos sordos”.

Por otra parte, afirmó que mientras los demás partidos políticos están buscando espacios para colocar a los mismos representantes que han tenido en cargos políticos, desde Movimiento Ciudadano se pretende dar voz a la población.

“Mientras ellos ven a quién le toca qué, nosotros vamos a buscar los espacios para la ciudadanía, cuando representan más de lo mismo, las mismas prácticas, las traiciones que han vivido al interior y creen que con eso vamos a enfrentar un gobierno incapaz, corrupto e ineficaz, creemos que debe existir una sacudida política y un reordenamiento de las fuerzas políticas a partir de los ciudadanos, no podemos seguir pensando en el país de un solo hombre, lo que tenemos que pensar es en el ámbito de la inclusión”, argumentó.

Finalmente, consideró que se está trabajando por construir una alternativa que les permita dar voz a todos los sectores de la población.

“Estamos trabajando para construir la alternativa de Veracruz porque no se hace sola, necesitamos un proyecto que nos permita ganar la presidencia de la República y la gubernatura de Veracruz”, agregó.