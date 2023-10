Muere niña que presuntamente no fue atendida por neumólogo pediatra en Veracruz

Veracruz, Ver.- La falta de un neumólogo pediatra en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Veracruz presuntamente ya dejó su primera víctima, se trata de la niña de 13 años Karla Angélica que falleció este sábado.

La información fue confirmada por el grupo de padres de niños y niñas con diagnóstico de cáncer quienes denunciaron que la pequeña no recibió la atención del especialista y apenas el viernes se les informó a sus padres que tenía una tuberculosis muy avanzada.

Según lo expuesto, los padres deberán ser valorados ante un posible contagio de la enfermedad que pudo haber sido detectada a tiempo.

“A la niña nunca la atendió un neumólogo pediatra, la atendió un neumólogo de adultos ya que supuestamente no requería el especialista por su edad y su peso, pero sabemos que un pediatra tiene que ver a un menos hasta la edad de 17 a 18 años o mientras no sea activo sexualmente, y Karla era una niña y las autoridades del hospital no lo vieron así, aquí los resultados porque la niña falleció este sábado”, expuso una de las voceras.

Padres denuncian que Torre Pediátrica de Veracruz opera sin médico Neumólogo

Cabe destacar que el caso de la niña fue dado a conocer el pasado lunes, cuando el grupo de padres realizó un bloqueo en la avenida 20 de Noviembre para denunciar la falta de neumólogos pediatras.

En el momento se informó que Karla de 10 años estaba intubada debido a complicaciones de neumonía y pese a la gravedad no se le estaba dando la atención necesaria.

Desde su ingreso, sus padres solicitaron la revisión de unos especialistas pero al parecer los doctores que estaban a disposición le daban tratamientos paliativos sin profundizar en su enfermedad y que pudieron haber evitado su muerte.

Los padres de familia manifiestan que el caso de Karla no es el único que existe dentro de las instalaciones por lo que exigen que se asigne a un especialista porque está en riesgo la vida de otros pacientes.