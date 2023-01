Tras muerte de husky, iniciativa ciudadana busca rescate de sitios turísticos

Evelyn López Guevara, dueña de Mío, Husky siberiano que murió de un balazo que le dio un desconocido con un rifle cuando estaban en la cascada “Bola de Oro” del municipio de Coatepec, ha presentado una iniciativa para recuperar ese y otros lugares de la inseguridad.

La joven originaria del Pueblo Mágico cuenta que tras la pérdida de su mejor amigo por obra de un delincuente, convocó a personas a sumarse a una iniciativa que hizo y que tiene como objetivo la prevención del delito.

Te puede interesar: Juguetes bélicos abren la puerta a normalizar la violencia, advierten

Se trata, dijo, de una serie de acciones que permitirán que la población pueda acudir a este tipo de espacios sin peligro y que muertes como la de Mío no se vuelvan a repetir.

Local Abandonados o amarrados en una azotea: así sufren las mascotas en Veracruz

En entrevista para Diario de Xalapa, Evelyn recordó a Mío, como un perro noble, alegre, muy cariñoso y querido por muchas personas. Expone que le agradecerá eternamente por salvarle la vida ese 15 de enero en la cascada “Bola de Oro”, cuando un delincuente intentó asaltarla a ella y a su amiga Brenda.

Contó que Mío llegó a su vida cuando tenía dos meses de edad y vino desde un criadero de Puebla; a partir de ese día siempre fueron momentos de mucha alegría, pues el Husky se convirtió “en mi sombra y mejor amigo”, dijo.

¿Cuántos delitos han ocurrido en la zona?

Luego de este lamentable momento presentó un piloto de iniciativa que podría servir para disminuir los altos índices de inseguridad que se vive en inmediaciones de ese lugar, en donde varios robos a casa y asaltos a personas se han vivido en los últimos años. Y es que, desde 2016 a la fecha, más de 15 asaltos e incidentes se han registrado en la finca de la Bola de Oro.

Pide que las autoridades apoyen en ese sentido, pues dice que así le darán la oportunidad a la gente de disfrutar este y otros lugares que tiene Coatepec en sus inmediaciones que lamentablemente están en medio del peligro, por lo que espera sea aceptada su propuesta. “Lo que deseamos es detener y frenar la inseguridad para que más personas, dejen de ser abusadas en ese lugar (...) estamos seguros que de aprobarse bajará el índice de reportes y sobre todo de personas que sufren este tipo de robos en sus casas”, expresó.

Vuelve a leer: Regalar mascotas sin planificación puede destinarlas al abandono

La profesionista dijo que la iniciativa está enfocada en rescatar todas la zonas turísticas, “pero como hablábamos con el alcalde, con qué se implemente en ese punto y se midiera con estadística como ha disminuido, podría implementarse en otros puntos. Sé que no se puede abarcar todo, pero como piloto es la Bola de Oro”, señaló.

Local ¡En una década! Solo un juicio de condena por maltrato animal, revela activista

Otro punto muy importante que desea sepa la gente, es que ese lugar anunciado en plataformas y por Google, no es turístico, es una zona privada y al ser así, “este pliego de peticiones se tiene que gestionar con los propietarios de esa zona para resguardar”, además remarca que no es lugar de recreación, “más bien es de peligro”, indicó.

Reconoce el esfuerzo que la autoridad realiza con los rondines que se hacen, sin embargo señala que en la mesa de diálogo expuso que eso ya no es suficiente y “hay que tomar otro tipo de medidas para poder quitarle este control al crimen organizado. Tenemos toda la creatividad e inteligencia para poder y con lo mínimo evitar que más personas sigan siendo lastimadas y robadas”, expresó.

Acepta que hubo personas que le llamaron para ir y buscar al responsable de la muerte de Mío, algo que no aceptó, “porque no se trata de eso, más bien se trata de hacer una iniciativa y que las autoridades correspondientes hagan lo que tengan que hacer. No tomar justicia por nuestras propias manos, creo que no es así. Esta iniciativa es totalmente pacífica”, explicó.

Y agregó: “Mío es un ser que dio amor, bondad, dio luz, sus ojos eran color azul y él para mí representa lo más mágico y perfecto, entonces esta iniciativa es completamente pacífica, tiene tintes importantes para salvaguardar la integridad del ser humano y desde este punto que es mi trinchera, avanzo”, comentó Evelyn.

Local ¡No a las jaulas! Aviario interactivo te muestra importancia de la libertad de las aves

Explicó que esto es un peldaño muy importante, porque sabe si logran bajar la cifra de incidentes, se podrá hacer lo mismo en zonas importantes como el “Cerro de las Culebras”, “Cascada de la Granada”, “La Marina” y el “Trianon”.

“Sé que ellos como seres humanos, si se suben a este barco, sé que tendremos buenos resultados. Hago la invitación como coatepecanos, como ciudadanos a que se sumen y no a cerrar puertas, sino a mantenernos en la mejor disposición para poder disfrutar estos lugares, pero también con su consentimiento, porque la maldad nos alcanzó demasiado”.

“Todos debemos poner un granito para poder seguir abriendo paso al turismo y seguir disfrutando estas áreas tan hermosas que tiene Coatepec”, concluyó.

¿Sobre qué es la iniciativa ciudadana de Evelyn López Guevara?

La iniciativa, impulsada por López Guevara, incluye casetas permanentes en cada punto turístico que tenga lo necesario para mantener la seguridad del ciudadano y del turista; dar mantenimiento al lugar así como colocar una alarma SOS en cada determinado lugar tanto en caseta como en puntos estratégicos.

Pide además guardazonas permanentes dentro de las casetas, capacitados para todo tipo de siniestro desde atender una deshidratación, y contener un asalto, así como auxiliar en primeros auxilios; conexión entre la policía municipal y estatal con la caseta de seguridad y que se mantenga informado al turista o ciudadano por las vías de acceso común.

Vuelve a leer: ¿Cuándo se acabará el maltrato animal en Veracruz? Asociación tiene propuesta

Destaca que, sobre todo, los fines de semana reforzar la seguridad con apoyo de turismo y la Policía municipal además de una campaña de información a la ciudadanía y también a los turistas de lo que está aconteciendo, mientras no se tenga control de la inseguridad en las zonas invitar a la ciudadanía a tomar sus precauciones.