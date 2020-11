Mujer de Zongolica pide ayuda y denuncia ser víctima de violencia

Xalapa, Ver.- Edith García originaria de la sierra de Zongolica, acompañada de su madre Esther Zopiyactle, llegó a la capital del Estado para pedir ayuda a las autoridades al asegurar que es víctima de distintas formas de violencia.

Narró que fue violentada físicamente por su expareja quien además le quitó a su hija y la denunció supuestamente por sustracción de menores.

Local Colmena Verde: Es "día de muertas" porque feminicidios van al alza

“Enfrento un proceso por el que me dicen que probablemente voy a ser juzgada por tres años, mi hija no está conmigo, pido ayuda a todas las instancias, al presidente de México, al gobernador, pido ayuda desesperada porque nadie me ha ayudado hasta la fecha, mi problema tiene más de dos años, cuando a mi me detienen los judiciales entraron a mi casa, me sacaron todo y mi hija, me permitieron un cambio de ropa, uno de ellos me miró cuando me estaba cambiando”, recordó.

Agregó que una de las policías sacó a su hija de la hamaca y aunque se la quería llevar, impidió que esto sucediera y su expareja, que también estaba allí, la amenazó con llevársela a Estados Unidos y que no volvería a verla. Ella fue llevada a la cárcel por 14 días y ahora teme ser condenada sin siquiera haber dado una declaración.

“He pedido ayuda a las instancias de donde yo soy y no me han sabido ayudar, fui a derechos humanos, fui al DIF, a la casa de la mujer, a este tipo le avisaron y me amenazó que me iba a seguir agrediendo y que no podría hacer nada porque estaba sola y nadie me podría ayudar”, añadió.

Ante esa situación hizo un llamado para que se haga justicia y no se permita que ella sea condenada por haber dejado a su expareja por violentarla quien tiene amistades trabajando en el Palacio Municipal y familiares en el juzgado que le apoyan en todo.

“Por favor lo que pido es que alguien me ayude, es lo que más pido que no me quiten a mi hija por favor, estoy desesperada. Vengo hasta acá porque es la única opción que me queda, he pedido apoyo, pero nadie me ha sabido asesorar, trabajo viendo pan casa por casa para lograr juntar la pensión provisional que me pusieron”, abundó.

Narró que ha tenido comunicación con su hija por video llamada, pero le ha expresado que ya no quiere hablar con ella por lo que le dice su expareja. La afectada proporcionó un número de teléfono para quien pueda ayudarle: 272 2622482

“Yo ya no tengo dinero, he cambiado de abogados, pero ninguno me ha sabido asesorar bien, les he pagado, he tratado de juntar dinero, mi madre me ha ayudado a trabajar para juntar dinero para los abogados y la pensión y de todas formas me van a meter a la cárcel ¿por qué, porque me alejé de una persona violenta? Pido justicia y pido ayuda”, abundó.