Mujeres: aborto, legal, pero falta que sea seguro y gratuito

Xalapa, Ver.- "Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal"; "Mujer escucha, esta es tu lucha"; Mujer hermana, si te pega no te ama"; "no que no, si que sí, ya volvimos a salir", se escucha en la marcha de este 28 de septiembre en las calles de Xalapa.

Vestidas de negro, con paliacates verdes, algunas con el rostro cubierto, las jóvenes celebran la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en el estado de Veracruz de julio pasado y exigen al mismo tiempo que se creen los protocolos para un aborto seguro.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En el contingente se observa a una joven vestida de rojo y un velo verde simulando a una virgen, con pañuelo verde. Al llegar al viaducto, prendieron una fogata, mientras bailaban y entonaban cantos; además, realizan intervenciones al mural Históricas de estudiantes de Artes de la Universidad Veracruzana.

La marcha se da entre gritos de protesta y algarabía, al tiempo que es vigilada por decenas de elementos de seguridad antimotines.

Desde temprana hora varios inmuebles públicos y privados fueron blindados para evitar daños a sus edificios.

"28S aborto legal, seguro y gratuito ¡Ya!" dice la pancarta que encabeza esta marcha en la que saltan, gritan y celebran que se avance en en la despenalización del aborto en el estado y otras entidades del país.