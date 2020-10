Mutilaría a la educación quitar escuelas de tiempo completo

La desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo en Veracruz significaría un retroceso no solo en materia educativa sino también social, ya que este esquema les ha permitido a miles de alumnos contar con educación de calidad, alimentación y cuidados dentro de su misma escuela.

Roque Higinio Espinoza Pérez, director de la escuela primaria rural de tiempo completo “Valentín Gómez Farías”, ubicada en la comunidad La Laja, municipio de Coatzintla, dio a conocer que aunque en un principio todos los estudiantes eran de La laja, con el paso del tiempo comenzaron a llegar menores de toda la periferia del municipio a buscar el ingreso, sin importantes que la escuela les quede a más de 40 minutos de sus comunidades.

“Este esquema ha sido muy valioso porque ha ayudado a las madres trabajadoras y padres de familia a dejar a sus hijos con la confianza de que además de enseñarles las materias básicas de acuerdo a su grado escolar también se trabaja en hábitos, valores e independencia”, señala el profesor.

Ante la posibilidad de que la escuela deje de operar de tiempo completo y se regrese al esquema con el que trabajaban hace 10 años, el director hace hincapié en que esto significaría un retroceso muy importante, ya que de ser una “escuelita” pasó a ser un plantel sólido que forma en los menores en muchos más aspectos que el académico.

Aunque tiene su parte “fea”, como la de docentes que cobran extra sin prestar el servicio de horas necesarias, las escuelas de Tiempo Completo tienen beneficios importantes como el horario extendido y la correcta alimentación de los menores, asegura José Antonio Hernández, supervisor escolar primaria de Totutla. Por ello, explica, su desaparición sí tendría impactos importantes a nivel educativo y social, sobre todo en las zonas más marginadas del estado.

Para Alejandro Cucurachi Durán, secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM) los recortes en la educación son los que más impacto tienen en la sociedad. Por ello se pronuncia a favor de que el gobierno federal aplique criterios de austeridad en programas sociales y mantenga el funcionamiento y operación de las Escuelas de Tiempo Completo.

Expone que, en Veracruz, este esquema ha permitido a miles de niñas y niños contar con una educación más integral, pero también los mantenía en un espacio seguro en tanto madres y padres de familia salían a trabajar. Por ello, su desaparición tendría no solo un costo educativo sino social.

Además en el caso de las escuelas que se ubicaban en zonas rurales o de marginación, el programa incluye los alimentos y muchas veces esas comidas eran lo más nutritivo que recibían en el día porque en sus casas desafortunadamente es precaria.

"Pasamos de ser el patito feo a ser la mejor escuela de la zona"

“De ser el patito feo, nuestra escuela pasó a ser la mejor de la zona; se acabó con el rezago educativo, los niños dejaron de reprobar y comenzaron a avanzar; y esto fue por el Programa de Escuela de Tiempo Completo”, indicó Jorge Bastian Tinoco, docente de la Escuela Primaria Cristóbal Colón, ubicada en la comunidad San José, en Tlacolulan.

La escuela rural es de organización multigrado, es decir, dos docentes manejan los seis grupos, y lleva ya ocho años dentro del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), fue una de las primeras en incorporarse en el estado; para Bastian Tinoco, quien da clases a los grados de 4to. a 6to., el avance de la primaria es significativo.

Local Duro golpe a Veracruz; recibirá $16 mil millones menos

Antes del programa, los menores mostraban poco avance en los contenidos educativos, era difícil organizar el tiempo para atender los tres grupos por maestro; sin embargo, con el PETC se amplía el horario de 8 de la mañana a las 2:30 de la tarde, y con ello los dos maestros comenzaron a abarcar las líneas de trabajo que maneja el programa, viendo en cada ciclo escolar que los menores aprendían más y mejor.

“Con estas dos horas se abarcan las líneas de trabajo y los beneficios fueron muchos: se acabó con el rezago educativo, ya no hay niños reprobados, comenzaron a avanzar y dejaron de haber reprobados; en mi caso que doy sexto, ese grado cada año se les aplica un examen de la Olimpiada del Conocimiento, que es a nivel federal; y mis grupos de sexto grado comenzaron a salir en los primeros lugares de la zona escolar, compitiendo con grupos de escuelas completas, de la ciudad de Xalapa; pasamos a ser del patito feo a la mejor de la zona; somos una prueba viviente de que el recursos sí sirve”, señaló Bastian Tinoco.

Foto: Cortesía

Agregó que ante la perspectiva de suspender el PETC hay zozobra entre los maestros que llevan este programa: “no entendemos por qué; quitarlo significaría dar pasos hacia atrás; año con año escuelas se incorporaban, pero desaparecerlo es mutilar el avance que se ha tenido con los alumnos; estamos preocupados de cómo organizar el tiempo de nuevo a favor de la educación de los niños…”

Indicó que como maestros se encuentran decepcionados, tristes e incluso molestos: “no acabamos de entender el porqué de la medida, queremos pensar que tal vez es una estrategia de pandemia, pero que cuando se regrese a la normalidad se vuelva al programa; se necesita ampliar el programa a más escuelas, no quitarlo; el recurso, pese a ser poquito, era bien utilizado, sí da resultados, sobre todo en escuelas rurales y de marginación”. Señala que los más afectados serán los niños, pues el programa en escuelas rurales era usado para dignificar las áreas, logrando tener baños, mejores salones, etcétera.

No obstante de cuatro años a la fecha el apoyo fue bajando significativamente, hasta finalmente, tal como parece, desaparecerá. “De cuatro años a la fecha cada vez nos mandaban más trabajo y fueron quitando el recurso para operarlo, bajó cerca de un 30%, tanto el apoyo a las escuelas como el apoyo al maestro. De $90 mil que recibimos el primer año, para 2019 sólo recibimos $30 mil pesos”, indicó.

Programa es injusto con el docente

Pese a que el programa ha dado grandes resultados para los alumnos, Jorge Bastian indica que cada vez se comenzó a volver más injusto para el docente, con más trámites para cubrir e incluso mermando sus derechos laborales; puso como ejemplo que la compensación que reciben por el horario extra de clases se ve condicionado por diversos factores y que incluso no se les paga en caso de incapacidad médica, aunque ellos de todas formas tienen que ponerse al corriente y dar los contenidos a los alumnos.

“Me pasó que tuve que someterme a una operación y me dieron incapacidad por 15 días, tiempo que no me pagaron la compensación porque no di clases; sin embargo, al regresar adecué mi planeación para dar los contenidos y se logró, incluso ese año los de sexto ganaron primer lugar en la zona en la Olimpiada del Conocimiento, es decir, ellos no resintieron esa incapacidad de 15 días y no obstante no me la pagaron”, explicó.

Agregó que además dicho pago no se les entrega en tiempo y forma, por lo que deben esperar incluso hasta seis meses para que “caiga” el recurso, pese a que ellos trabajan todos los días las horas extras, y en el caso de los que viajan a comunidad, como es su caso, terminan llegando a sus casas a las 4 de la tarde: “en ese sentido el programa es injusto con el docente, no se le reconoce su esfuerzo, y se le pone cada vez más trámites a cumplir que él debe absorber”.

Alumnos aspiran a mejores condiciones de vida

Para los niños y niñas de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en El Zapotal, municipio de Acajete, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) significó acceder a mejores condiciones de vida.

Ubicada en una zona rural de alta marginación y pobreza, donde el transporte público pasa sólo tres veces a la semana, no hay internet ni papelerías, se cuenta con una tienda poco abastecida y las familias se dedican a ser ayudantes de albañil o al campo, la primaria de organización unitaria (un sólo docente atiende los seis grados y lleva la dirección) significó un lugar donde los menores podían tener algo primordial: desayuno y comida asegurados.

Como parte del programa esta primaria fue dotada de servicio de cocina, por lo que en conjunto, docente y madres, la coordinan a fin de que los pequeños tengan una alimentación balanceada.

“Siempre he dicho que en la comunidad de nada sirve regalar unos tenis de marca, lo que ellos necesitan no es dejar sus huarachitos, sino comer; mis alumnos iban a la escuela desganados, con sueño; y con hambre no puedes aprender; con el programa fui viendo cómo los niños iban motivados, cómo aumentaron de talla, estaban contentos, y eso también se transmitía a la comunidad”, indicó el docente y director de la escuela, Jorge David Pérez Iriarte.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

La primaria está inscrita desde 2016 en el programa; sin embargo, ese primer año no recibió ningún tipo de recurso, no obstante el docente comenzó a trabajar el horario ampliado de las 8 de la mañana a las 14:30 horas, fortaleciendo los contenidos educativos planteados por el PETC.

Fue a partir del segundo año, en 2017, cuando comenzó a recibir recursos para echar a andar la cocina, que consistían en 14 pesos por menor, así como una partida presupuestal para fortalecer la infraestructura de la escuela y brindar un espacio más digno y confortable; además de los insumos educativos para las clases.

De a poco el escenario para los menores comenzó a cambiar y los lazos con la comunidad se fueron afianzando, logrando que las familias colaboraran con la escuela y los menores no faltaran a clases.

Local Recorte al presupuesto del 2021 será de 4 mil mdp: diputada

Sin embargo, el docente indica que este panorama benéfico para los niños y niñas vendría a echarse abajo, ya que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, que fue entregado a la Cámara de Diputados, los recursos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo desaparecen.

En todo el estado hay mil 64 planteles inscritos al PETC que benefician a 67 mil 445 alumnos (datos de la SEV 2019); dándole prioridad a 159 municipios de 10 regiones, poniendo especial atención en Astacinga, Chumatlán, Coahuitlán, Filomeno Mata, Ilamatán Mecayapan, Mecatán, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Soteapan,Tehuipango y Texcatepec, considerados con los índices de pobreza más altos del estado.

“Es triste que desaparezca el programa y sí es necesario. El beneficio que recibían los niños es muy grande y es muy penoso que quede en el aire; más allá de lo educativo, que también es importante, el programa servía para que el niño tuviera acceso a alimentos que él no podría tener en sus casas”, indicó Pérez Iriarte.

Con información de Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

Se quedarían sin apoyo 500 escuelas de la zona de Córdoba

CÓRDOBA, Ver.- Son alrededor de 500 escuelas en la región que serán afectadas de concretarse el recorte en el presupuesto de la Federación, en el rubro de las escuelas de tiempo completo, pero no existe fundamento para que se quiten, expresó Omar Hernández Dolores, coordinador estatal de Maestros por México. Además “el gobierno federal no justifica el porqué se cancelan las escuelas de tiempo completo, son fundamentos sin bases y justificaciones pero no dicen más”.

Consideró que este esquema es uno de los más bondadosos a nivel educativo porque muchas familias "al no tener acceso a guarderías, las escuelas de tiempo completo lo hacían y daban beneficios como el alimento de forma gratuita".

Recalcó que en la zona que comprende Huatusco, Córdoba, Zongolica y su sierra, Ciudad Mendoza, las áreas del Pico de Orizaba y Tezonapa son aproximadamente 500 escuelas de tiempo completo las que quedarían en la marginación y abandono. “El padre de familia tendrá que tronarse los dedos, quizá ahora no se note el golpe económico porque están en casa tomando clases, pero cuando se vuelva a los presencial sí, las madres solteras tendrán que ver cómo quedarán”, expresó.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Aseguró que podría existir más pobreza, ya que las escuelas de tiempo completo beneficiaban a los padres de familia de zonas vulnerables que no tienen un sustento para dar desayuno o comidas, pues la escasez económica y los alimentos gratuitos les ayudaban.

Dijo que la sociedad en general debe de pensar concretamente en que el actual gobierno está dejando sin apoyos a quienes realmente los necesitan pues la estrategia está fallando y debe de ser supervisada.

Hernández Dolores recalcó que la eliminación de las escuelas de tiempo completo es un golpe brutal a la calidad de educación, “se han cancelado fideicomisos para ciencia, cine, investigación y cultura a nivel nacional, esto quiere decir que estamos destinados a un país de tercer mundo”.

Local Recorte a programas deja en indefensión a las mujeres: PRI

Por su parte, el profesor de la Escuela Secundaria ESAO, Rogelio Tapia Morales, abundó que se deben de analizar los programas que son funcionales o no, en este caso, el programa de escuelas de tiempo completo se dio a conocer hace 10 años y fue evaluado por autoridades nacionales, pero es necesario modificar la estructura de cómo llegan los recursos.

“Allí puede estar el problema, pues quizá se detectó una dificultad operativa, pues muchos de los profesores no son beneficiados con esto, qué bueno se revisen los programas y si el secretario de Educación Pública Nacional considera que deben desaparecer es porque hay una anomalía”, opinó.

Consideró se tiene que dar los recursos a quien menos tienen, pues existen beneficiarios que llegan a tener más de un apoyo por parte del gobierno, mientras tanto existen personas que realmente lo necesitan.

Ante el cuestionamiento de la desaparición de programas federales o recortes presupuestales para apoyo al sector salud, refirió el docente que es válido que se esté apoyando a los médicos y enfermeras por la pandemia.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba