Nadie se hace buen marinero en aguas calmas: Elízabeth

Nadie se hace buen marinero en aguas calmas, escribe Elízabeth Morales a propósito de las menciones que se hacen de su persona de su supuesta participación en esta contienda electoral.

En una carta que hizo pública este miércoles, la exalcaldesa de Xalapa expone que si recibiera alguna invitación para participar, la valorará y, de ser positiva, la hará del conocimiento público para no dar pie a especulaciones y malos entendidos.

Foto: Cortesía

Precisa que para aceptar alguna invitación ésta tendrá que estar encauzada a su misión histórica de vida, la cual, afirma, es el servicio a los demás.

Elízabeth Morales expresa que la política es de circunstancias y que su carrera ha sido un camino contra corriente; opina que “así es como se gana la experiencia”.

Al hacer un recuento de su trayectoria de más de 20 años puntualiza: “En cada ocasión he recibido reveses y avanzado con dificultades, pero no me he detenido: la constancia, la perseverancia y el trabajo honesto al final siempre dan resultados positivos”.

Apuntó que así ha sido y seguirá siendo: en el deporte, en su vida personal y en su desempeño laboral.

Quien ha tenido programas de ayuda social en radio y televisión reconoció que “con el apoyo amoroso y solidario de miles de personas” ha tenido la oportunidad de desempeñarse como presidenta municipal, diputada federal, presidenta estatal del partido, delegada federal de Profeco y del ISSSTE.