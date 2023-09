Persiste bloqueo en Nanchital: no quieren relleno sanitario

NANCHITAL, Ver.– Habitantes inconformes con el proyecto del relleno sanitario "Casa Caracol" mantienen el bloqueo en los cuatro accesos al terreno en donde se desarrolla la obra.

Los manifestantes se plantaron desde anoche en las inmediaciones del terreno, en donde equipados con palos y machetes insisten en que no se quitarán a menos de que la obra sea cancelada.

¿Ya fueron atendidos los manifestantes por autoridades?

Además, señalan que aún no son atendidos por autoridades de los tres niveles de gobierno y que por ello no se quitarán. Insisten en que están dispuestos a permanecer de guardia permanente y que no tolerarán algún intento de desalojo.

Los accesos bloqueados están en los tramos carreteros Nanchital–El Chapo y Nanchital–Pollo de Oro. Mientras tanto, los accesos a la empresa Braskem-Idesa, al Panteón Santa Elena, a la colonia San Miguel Arcángel y el camino que conduce al basurero municipal se encuentran libres.

“A nosotros no nos afectaría como adultos, pero vamos a heredar a nuestros hijos y nietos una contaminación que nadie quiere”, señaló José Luis Alor, habitante de la colonia San Miguel, la más cercana a este relleno.

En la zona también se mantiene la presencia de policías, que únicamente se están a la expectativa, sin tener un mayor acercamiento con los inconformes.

¿Por qué no quieren la obra?

Los habitantes que mantienen el bloqueo reiteran que no permitirán que la obra se lleve a cabo, tras señalar que, según ellos, "Casa Caracol" será un foco de infección y de contaminación en agravio de vecinos de Nanchital.

Esta noche, los inconformes alistaron su campamento para pasar una noche más con el bloqueo y descartaron que nuevamente tomen las casetas de los Puentes Coatzacoalcos 1 y "Antonio Dovalí Jaime", como medida de protesta, tal como lo hicieron el pasado 21 de este mes. (Con información de Alberto Cardona | colaborador)