Niegan vacuna a maestros de educación especial

Veracruz, Ver.- Maestros de educación especial fueron discriminados por las autoridades del gobierno actual al negarles la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 denunció Monserrat Castillo Sánchez presidenta de la Asociación Ver Autismo A.C .

En entrevista explicó que a pesar de que los maestros de educación especial y terapéutico del Instituto Leo Kanner llevan desarrollando esta actividad desde hace 10 años, la Secretaría de Salud no los tomó en cuenta para vacunarse como parte de la campaña “Retorno seguro a clases” bajo el argumento de que no cuentan con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación.

Local Inicia jornada de vacunación a maestros; largas filas en zona UV

En ese sentido hizo hincapié en que se han realizado las gestiones necesarias ante la SEV para obtener el registro pero las autoridades han puesto limitaciones y candados porque la población que se atiende es desde pequeños hasta jóvenes mayores de 18 años y algunos adultos, todos con problemas de autismo.

Argumentó que el Instituto Leo Kanner trabaja desde el año 2010 en la atención a jóvenes y niños con el problema del autismo y cuenta con reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y de la sociedad veracruzana.

“Intente hablar con el delegado no pude, me mando con una segunda persona y no me resolvieron nada porque solo es para escuelas incorporadas a la SEV, nosotros estamos avalados por la sociedad, por la Secretaría del Trabajo hemos dado capacitación a los jóvenes construyendo el futuro como un centro educativo, tenemos más de diez años con la escuela y es injusto que se nos niegue la vacuna, nos han puesto limitaciones”, abundó.

La entrevistada hizo un reclamo y una denuncia pública para que las autoridades del gobierno federal y estatal reconsideren esa disposición debido a que los menores con autismo han sido muy afectados en esta pandemia y es necesario que al igual que todos, regresen a sus actividades de rutina escolar.