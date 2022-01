No al cierre de comercios, mejor a cuidarse, advierten empresarios

El sector empresarial de Xalapa coincide en que ya no podrían soportar el cierre de negocios porque sería desastroso para la economía y más en las circunstancias actuales, dice Bernardo Martínez Ríos, mientras que Juan Carlos Díaz Morante añade que en Coparmex están seguros de aprender a vivir con la pandemia sin necesidad de llegar al cierre, pues los empresarios deben reinventarse. “La solución no es cerrar, sino hacerse responsable”, dice Octavio Jiménez Silva.

Martínez Ríos, presidente de la Canaco Xalapa, señala que es muy importante cuidarse, seguir todos los protocolos sanitarios, mantener el uso del cubrebocas, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia y al primer síntoma consultar a un médico para que sean los profesionales quienes guíen durante el procedimiento médico a fin de evitar contagios y riesgos.

Añade que esta variante se presenta más con síntomas de gripe, lo cual obliga a ser cautos, precavidos y cuidadosos para no exponer a los más vulnerables.

Al interior de las empresas y negocios, asienta, el empresariado se cuida y protege a sus colaboradores y clientes, pues es un año donde hay que trabajar mucho para reactivar la economía y con ello la procuración del empleo.

Con él coincide Juan Carlos Díaz Morante, quien agrega que desde Coparmex “estamos seguros de que podemos aprender a vivir con esta pandemia sin necesidad de cerrar los negocios; los empresarios tenemos que reinventarnos, tenemos que ser responsables en el uso de cubrebocas, tomando las medidas de sana distancia, usando gel en las entradas de los negocios y haciendo filtros para tomar la temperatura. Aunque sabemos que hay personas que no presentan síntomas está comprobado que respetar las medidas de seguridad e higiene reduce la posibilidad de la propagación del virus a menos de 3 por ciento”. Concluye que se espera que el Plan Nacional de Vacunación siga avanzando para que cada vez más personas estén protegidas.

PANDEMIA NO HA TERMINADO

Octavio Jiménez Silva, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, dice que el llamado del sector empresarial hacia sus colaboradores, proveedores y a la sociedad es a entender que la pandemia no ha terminado, lo que se está viendo con la ola de contagios luego de que en diciembre algunas personas relajaran las medidas de seguridad.

Añade que se debe seguir portando permanentemente el cubrebocas, así como guardando la distancia en todas las actividades que se realicen. Se debe ser responsable, pues si se estuvo cerca de una persona que ha dado positivo se debe informar a las demás personas para que tomen sus medidas y en su caso hacerse la prueba.

Foto | David Bello

Reitera que las medidas son muy necesarias, pues la solución no es cerrar los comercios, sino cuidarse y ser responsables todos como sociedad, así como seguir adelante con el Plan de Vacunación que ha funcionado bien puesto que quienes se han infectado no presentan síntomas graves, por lo que necesitan hospitalización y lo mejor es que no se han registrado decesos.

Concluye que el sector empresarial no aguantaría el cierre de empresas y comercios, que poco a poco han ido reactivándose y recuperando los empleos. “La solución no es cerrar, la solución es hacerse responsables cada uno, cuidarnos, usar cubrebocas en lugares públicos para aminorar el contagio”.

PIDEN SERIEDAD PARA ENFRENTAR CUARTA OLA

VERACRUZ, Ver.- Empresarios y comerciantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hacen un llamado a las autoridades para reforzar las medidas anti-Covid ante la cuarta ola de contagios, para evitar que se incurra nuevamente en medidas que afecten la actividad económica.

Entre otras cosas, líderes empresariales y de sectores, solicitan a las autoridades que amplíen el abastecimiento de pruebas covid, ya que se observa insuficiencia de estás en centros de salud, hospitales públicos y unidades médicas ante una creciente demanda por parte de la población.

La falta de accesos a pruebas impide que las personas contagiadas puedan comprobar que padecen la enfermedad y tomar medidas para prevenir más contagios, afirma Erick Manuel Suárez Márquez, consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

“El problema grande que tenemos es que no hay pruebas, no existen las suficientes pruebas para las personas que tienen algún síntoma ahorita y no pueden ver si deben tratarse y aislarse (…), esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, programen más pruebas para los hospitales regionales y los hospitales de zona, para que las personas que den positivo puedan aislarse y reintegrarse cuando estén mejor”.

El representante de los comerciantes dice que con el conocimiento que se tiene hasta ahora del virus, después de dos años de pandemia, se pueden tomar las medidas preventivas pertinentes para reducir el riesgo de contagio sin necesidad de suspender las actividades no esenciales. “Hay muchos contagios ahorita en empleados de comercios y empleados de industrias y lo que queremos es que la autoridad sanitaria, se aplique, tome el tema con seriedad y la gente por acá pueda saber si es un paciente negativo o positivo, para que ellos se guarden en sus casas o sigan trabajando”. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz Alberto Aja Cantero, pide a las autoridades tomar en cuenta la opinión de expertos para implementar decisiones adecuadas sobre las medidas preventivas que deberán de implementarse en el control de la cuarta ola de contagios. “La invitación es que haya mesas de coordinación Covid, en donde participe la comunidad médica, donde participen los empresarios, donde participen los transportistas y donde participen las autoridades de los tres niveles, más allá de los colores e ideologías, es momento de dejar de lado las fobias y filias”.

El presidente de la Coparmex destaca que a diferencia de las olas de contagio anteriores, en esta ocasión la población en general tuvo acceso a las campañas de vacunación Covid, lo que servirá para que los síntomas sean manejables desde casa y no se sufra de una saturación en hospitales.

Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios (AMPI), Pedro Fernández, coincide en que sería fatal e innecesario el cierre de las actividades comerciales por una cuarta ola de contagios, pues ya existe el conocimiento sobre el virus para reducir los riesgos de contagio. “Creo que la solución no es cerrar los establecimientos ni acotar el comercio, creo que es cuando más debemos estar organizados, manejar todas las medidas habidas y por haber, llevarlas al pie de la letra, pero no cerrar el comercio, porque ya no resiste una segunda oleada en la que nos vayamos a la estática del comercio cerrado”, indica.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa