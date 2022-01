Un año complicado, prevén empresarios veracruzanos

Xalapa, Ver.-La inflación registrada en este año ha sido de más de 7.8 por ciento, lo que forzosamente impacta en la elevación de los productos de la canasta básica, así como de los insumos para las empresas de la transformación, por lo que se prevé un año 2022 muy complicado, coinciden Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex y Bernardo Martínez Ríos, de Canaco Servytur.

Díaz Morante indica que se vislumbra un panorama muy complicado debido a la inflación, pues los insumos han incrementado en más del 25 por ciento, sin embargo los insumos como el plástico incrementaron el 35 por ciento, a las empresas que se dedican a la transformación los insumos les subieron entre 25 y 30 por ciento, lo que se reflejará en incrementos en los precios generales al consumidor y limitará mucho las inversiones.

Local Cierre del centro de Xalapa puede ser benéfico: Arquitecto

Se vislumbra un 2022 bastante complicado, pues la inflación ha afectado mucho al empresariado, lo que derivará en menores inversiones, las empresas tendrán que echar mano de sus ahorros para sacarlas adelante, comenta.

Puntualiza que el aumento al transporte directo como llantas, gasolina y refacciones que se ha venido registrando a lo largo del año aumentará los costos logísticos, limitará mucho el flujo de efectivo de las empresas, aunado a un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo consiguiente va a limitar mucho las inversiones del sector privado.

Martínez Ríos, por su parte, considera que el año arrancará con incertidumbre y complicado debido al tema económico, a la alta inflación y todo lo que conlleva ésta, pues puede afectar a la recuperación del empleo y la economía.

Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Coparmex Xalapa/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Por otro lado, añade, está el tema de la pandemia, donde “no sabemos el escenario ni las medidas que haya que tomar.

El presidente de Canaco Servytur Xalapa, abunda que la incertidumbre les obliga a actuar con prudencia, puesto que la inflación incide directamente en la política monetaria, podría haber incrementos en las tasas de interés y presión al tipo de cambio.

Explica que los presupuestos se desequilibran y hacen, en muchos de los casos, caer en recortes y aplazamiento de decisiones de gasto en inversión, todo ello aunado a que apenas muchos empresarios se están recuperando.

Además de las previsiones que se deben tomar por la pandemia económica, está la de salud pues de venirse una ola de contagios y con ello las medidas de cierres de negocios, como ya está pasando en otros países, el panorama se vuelve adverso, complicado y crítico, apunta.

Díaz Morante, presidente de Coparmex, llama a la población a no endeudarse, porque se prevé que el próximo año será mucho más difícil debido a la inflación, de ahí que la cuesta de enero se estaría extendiendo hasta mayo o junio.

Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Canaco / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En ese contexto, insiste, es importante comprar sólo lo necesario y no endeudarse con créditos o tarjetas de crédito, porque las tasas pueden incrementar, lo que implicaría tener que pagar más intereses.

Reitera que los consumidores deben ser mesurados y tratar de ahorrar en la medida de lo posible porque la inflación registrada ha sido de más de 7.8 por ciento, lo que forzosamente impacta en la elevación de los productos de la canasta básica.

2022 será un año de retos para el sector empresarial

Veracruz, Ver.- Líderes de sectores empresariales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río coinciden y ven en el 2022 un año difícil, en el que se tienen reservas sobre la recuperación económica, tras las afectaciones causadas por la pandemia.

Local Comerciantes formales e informales invaden espacios públicos

La alta inflación en los precios, el poco movimiento de circulante en los sectores locales y las expectativas por una nueva variante del virus causante de la Covid-19, son algunos de los motivos que preocupan a los empresarios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Veracruz (Canaco-Servytur), José Antonio Mendoza, dice que si bien existe un incremento en las ventas en diversos sectores, no se pueden “echar las campanas al vuelo”.

El empresario menciona que el cierre de años significa para muchas empresas el pago de compromisos obrero-patronales, por lo que parte de las ganancias servirán para cubrir estos gastos y las utilidades se ven reducidas.

José Antonio Mendoza García, presidente de la Canaco en la ciudad de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Del mismo modo, señala que la falta de circulante en las calles hace difícil ver un panorama alentador al inicio del próximo año, ya que se espera una cuesta de enero que se podría prolongar hasta finales de febrero.

“Estamos viendo el cierre del año como una oportunidad para más o menos cerrar el año, tenemos todavía adeudos pendientes por pagos por concepto del SAT, ajustes que se deben de hacer al cierre del año, entonces la tendencia al cierre del año todavía no es muy buena, están tratando de cerrar, somos optimistas sin embargo, la cuestión se ve bastante crítico, sobre todo por la cuesta de enero.”

En ese sentido, asevera que es necesario que autoridades estatales y federales, junto con la iniciativa privada, comiencen a trabajar de manera coordinada por reactivar la economía, ya que hasta ahora los esfuerzos han sido aislados.

El empresario afirma que en tanto no se atraigan nuevas inversiones, la economía seguirá subsistiendo del movimiento local.



“En Veracruz estamos trabajando en lo local, pero no hay inversión extranjera, no hay inversión fuerte, la economía sigue a la baja, el circulante se cierra y solamente lo que perciben los trabajadores es lo que hay”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro, comenta que el próximo año se espera todavía difícil, ya que la economía en el sector turístico sigue lastimada por la parálisis que provocó la pandemia de Covid-19.

Y aunque actualmente el movimiento de turistas comienza a ser más alto, admite que entre los empresarios se mantiene la expectativa a causa de una nueva variante de Covid-19 y las afectaciones que podría causar.

“La verdad en hotelería lo que se vivió hace año y medio, que ya van casi dos, será algo que nos costará muchos años para recuperarse. Yo creo que vamos a tardar algunos años en poder estar nuevamente en la normalidad”.

Otra situación que mantiene en vilo a los empresarios prestadores de hospedaje, son los aumentos en los precios que se esperan a partir del 2022, ya que esto afectará en la adquisición de insumos.

“En general todos nos veremos afectados con el aumento de los precios, esto se dará en todos los rubros, la hospedería no es la excepción, esto es en todas las empresas, al subir los precios sube todo lo demás”.

Sobre el cierre del año, sostiene que se espera un despunte en la ocupación hotelera en la última semana de diciembre, que permitirá al sector tener un respiro para los primeros días del 2022 y el pago de compromisos.

“Tengo hoteles que me han platicado que tienen buena ocupación para final de año, basándonos en las reservaciones, sin embargo, trabajamos mucho con personas que llegan sin reservar, entonces creemos que sí será una buena temporada”.

Local ¿Quieres comer sano con tu familia?, esto es lo que te cuesta

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Alberto Aja Cantero, comenta que el 2022 seguirá siendo difícil, pero clave.

De acuerdo con las proyecciones del líder empresarial la economía seguirá presionada, sobre todo al principio del 2022, pero en general existe optimismo porque se tiene certeza de que lo peor de la pandemia ya pasó.

Y si bien el aumento en los precios y la inflación son un punto en contra, destacó que el aumento en el salario mínimo es una decisión acertada que ayudará un poco a la reactivación en la economía local.

“Creemos que el incremento al salario mínimo va a fortalecer un poco al mercado interno, con esta reivindicación al fortalecimiento de los ingreso de los colaboradores me parece un paso en el sentido correcto que en los últimos años estemos haciendo incrementos que permita que el salario mínimo se recupera, aun así es profundamente insuficiente y tendremos que hacerlo hasta el 2024 para llegar a esa línea de bienestar”, puntualiza el empresario veracruzano.

Empresarios de la zona centro de Veracruz en la incertidumbre

Orizaba, Ver.- La Iniciativa Privada de la zona Centro avizora un 2022 incierto, aseveró Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba. Dijo que esperan ver cómo se presenta la Cuarta Ola, ahora con el riesgo de la variante Ómicron, pues de acuerdo al comportamiento de la pandemia es que se prevé una recuperación económica.

En entrevista señaló que están a la expectativa, sí tenemos esperanza de que esto funcione y no venga tan fuerte como lo mencionan para que no haya repercusiones a nivel empresarial, porque es ahí donde más les pegó.

Local Alertan: pueden juntarse Covid e influenza y ser más peligrosos

“Hemos dicho que la recuperación sería de acuerdo a la vacunación, entre más gente estuviera vacunada daría la confianza para que las autoridades establezcan lineamientos, si no normales, sí lo más semejante a eso; sin embargo, hay incertidumbre y estamos a la espera. Sí pensamos que va a ser un poco diferente a la que hubo el año pasado y éste, que estuvieron muy fuertes”, resaltó.

Sobre cómo podría presentarse la Cuarta Ola dijo no tener la información, que incluso, señaló, desconocen las autoridades del sector salud a nivel nacional. “Vamos a esperar a ver cómo viene esta nueva ola, para en base a ello hacer todas las proyecciones y lineamientos que ya teníamos preparados, para que haya una nueva recuperación económica que tanto necesitamos”.

Señaló que el tema del empleo ya se recuperó e incluso algunos de los industriales de la zona, ya hay escases de personal, lo que indica que de alguna manera ya empieza la recuperación en materia económica.

Recordó también que dijo que no era momento de aumentar los salarios, pues, aunque el Consejo Coordinador Empresarial sí está a favor de que se incremente, porque la gente lo necesita, también es importante ver que no haya inflación, porque todo se eleva; no solo el salario sino todas las obligaciones que tienen los empresarios como el Infonavit, el I. V. A., con el SAT. “Nos pega porque estamos apenas recuperándonos, no tenemos un movimiento establecido como para que podamos decir: vamos a tener tanto margen de utilidad, vamos con todo; más ahora con la expectativa de cómo va a funcionar”, remarcó.

Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Reiteró que considera no fue el momento adecuado para incrementar el salario mínimo, se tenía que esperar, pues ahora tienen que ver cómo parar la inflación, porque el aumento no sirve de nada si el precio de todos los productos va para arriba.

Te puede interesar: 55 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas en todo el estado

Finalmente, Cruz Montesinos dijo que están a la expectativa y en espera de conocer el comportamiento del mercado económico europeo, que sigue batallando con el Covid-19.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Con información de Datnyza Flores y Mayra Figueiras