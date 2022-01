¿No hiciste la verificación en 2021? aún puedes hacerlo y obtener beneficios

El secretario de Medio Ambiente del Estado Juan Carlos Contreras Bautista explica que aquellos propietarios de vehículos automotores que no realizaron su verificación vehicular durante el 2021, podrán hacerlo en estos primeros días del año para que puedan ser beneficiados con la condonación de la tenencia.

Explica que se pretende que de los 1.3 millones de vehículos que circulan sin verificación, cuando menos 1.2 millones cumplan con este programa.

Local

Ante ello, exhorta a los automovilistas a no dejar el trámite para último momento, dado que se inicia con el primer ciclo del primer periodo de 2022 con terminaciones 5 y 6 en enero y febrero.

"Si no lograron verificar el año pasado, pueden acudir a verificar todavía para que sean beneficiados con la eliminación del pago de la tenencia vehicular, invitamos que no lo dejen a lo último, pueden visitar las páginas oficiales para que puedan verificar los meses en los cuales les toca”, dijo.

Refiere que con el nuevo programa se incrementará en 100 por ciento de lo que existía la verificación con el incentivo de condonación del pago de la tenencia.

El funcionario estatal remarca que los propietarios de los verificentros que operan en la entidad veracruzana están dando el servicio sin ningún contratiempo y la Secretaría de Finanzas Planeación (Sefiplan) ha cumplido con su pago en tiempo y forma y cuentan con los hologramas suficientes.

“Todos estamos trabajando en orden; el 90 por ciento está a favor del nuevo programa. Había cierta inquietud que ya fue subsanada mediante decretos, por ejemplo, el pago en tiempo y forma a la prestación de sus servicios, lo cual tenían la duda”.

Expone que la verificación vehicular busca que las unidades automotoras no emitan gases al momento de circular por calles y avenidas y se realiza como parte de las políticas de cuidado de la calidad del aire.

“En caso de que no se estén emitiendo las adecuadas, no se le otorga este holograma y se obliga al usuario a llevar su vehículo a verificar, invitamos a que no les extraigan ningún tipo de catalizadores a los vehículos que muchas veces son aprovechados porque eso podría generar que no pase la verificación e implica mayores costos para los usuarios”.