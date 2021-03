No queremos candidatos ...tontos, destaca empresario

ORIZABA, Ver.- "Después de ver las cuatro últimas administraciones de Orizaba, los candidatos que buscan gobernarla necesitan dos cosas: ser honrados y que no sean pendejos, porque ellos (los últimos presidentes), son iguales que nosotros; no son astronautas, es gente como nosotros, pero son honrados y no son tontos; porque también cuando no se tiene el más pequeño índice de capacidad se toman decisiones opuestas o no salen las cosas bien", expresó el empresario orizabeño Edgar Chaín Trueba.

Resaltó que "Orizaba es una ciudad que transformó su infraestructura y ha mejorado algunas, por ejemplo, el Poliforum, el teleférico, además hacen otros proyectos, como los campos deportivos; eso es proporcionar beneficios a los ciudadanos de Orizaba. No debe ni un peso, ¿cómo logras eso?, con una buena administración de los recursos", apuntó.

Recordó que la primera vez que a él le dijeron que pensaban hacer un teleférico “yo lo que dije fue que era una pendejada, ahora yo les preguntó ¿fue o no una maravilla el teleférico?, yo no tenía razón", reconoció.

ORIZABA CON LA MEJOR POLICÍA

Sobre la Policía de Orizaba que las autoridades buscan reintegrar nuevamente, dijo: "como ciudadano, a título personal y como empresario estoy seguro de que tenemos la mejor policía del país. Es una policía de la que continuamente hacemos evaluación y el tema más importante es de resultados”.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Orizaba, agregó, es una ciudad que, aunque duela, ha dado resultados al 100%. Siempre hay gente que puede sentirse incómoda, pero teníamos la mejor policía del país, no dicho porque nos cayera bien alguien, sino por los resultados; “los índices de Orizaba eran mejores que las de cualquier ciudad del país", abundó.

Subrayó que eso no se perdimos porque la Policía Estatal sea mala, “pero nos quitaron casi 300 elementos y nos los sustituyeron con 80, que no conocen la ciudad, que pueden ser los mejores policías, aunque no conocen; no tenían la experiencia de la ciudad y, aparte, esos 80 o 100 policías que mandaron hacen falta en otro lado."

Orizaba sufre desde que le quitaron su policía. “Lo que estaba haciendo la policía en Orizaba hace falta que lo hagan en otro lado. entonces, esto se convirtió en un ejercicio en el que nadie ganó más que los malandros", añadió.

Agregó: "ustedes han sido testigos de lo que vivimos en las últimas semanas, vivimos una situación en Orizaba que no vivíamos hace mucho tiempo, no voy a decir que es terrible, pero en muy corto plazo vimos cosas que no veíamos antes y espero que lo podamos recuperar rápidamente", externó.

Dijo que él ve como una bendición que haya llegado un elemento de la Marina a asumir el mando de la Policía Municipal, pues, aunque tiene gran respeto por la Policía Estatal, por el Ejército, pues están haciendo bien algunas cosas, consideró que la policía de Orizaba era la mejor que existía.

“Si me preguntan, fue un error para nosotros como ciudadanos; la ciudad resultó dañada en sus índices de seguridad y ahora hay que recuperarla, si tenemos un problema en la Policía, de gente incorrecta ustedes y nosotros somos los primeros interesados en corregir las desviaciones que tenemos, si hay que corregir algo somos los primeros en pedir que lo corrijan; en cambio, lo que sucedió no ayudó en nada y nos afectó a todos”, concluyó.

Del nombramiento del nuevo comandante de la policía municipal, respondió:"nada más le dije que le agradecía, no le pude decir bien que le agradecía que estuviera aquí con nosotros y qué le agradeciera a la Marina que estuviera comisionado para esta actividad y que contaba con el respaldo de nosotros para lo que se le pudiera ofrecer dentro y fuera de la policía".

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

En cuanto a la expectativa que tienen como empresarios, como hombres de negocios, ciudadanos, y políticos, el entrevistado, comentó:"si en México ha pasado por muchos procesos lo que yo creo como ciudadano de Orizaba es que lo que tenemos que buscar son resultados, lo que tenemos que buscar es estar en un lugar en donde estemos cómodos, seguros, protegidos eso era Orizaba y no lo quitaron por un ratito, lo vamos a recuperar este no fue un paso sencillo".