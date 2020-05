No se pueden hacer fiestas, no se puede salir : Ramos Alor

XALAPA, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor hizo un llamado a los veracruzanos a no hacer fiestas y a evitar aglomeraciones durante este fin de semana y recordó que dado que los casos positivos de Covid-19 continúan en aumento es necesario que se mantengan las medidas de sana Distancia.

Familia veracruzana no es el momento. Sabemos que es fin de semana y que si no fuera por le emergencia de Coronavirus saldrían o irían de fiesta, pero en este escenario es importantísimo entender que eso tiene que esperar. No se pueden hacer fiestas, no se puede salir

Al dirigirse a la población a través del mensaje diario, el funcionario precisó también que no se debe “ir en montón” a realizar las compras y que una sola persona de la familia es quien debe encargarse de surtir de víveres a fin de evitar aglomeraciones o tumultos en supermercados o mercados sobre ruedas u otros comercios.

Mantengan la sana distancia, por favor, hagan fila, respeten la fila y compren uno por uno, por su salud eviten aglomeraciones a toda costa

Dio a conocer también que Secretaría de Protección Civil (PC), en coordinación con los municipios estará supervisando que se guarde la sana distancia en los mercados.

Ramos Alor se dirigió también a los veracruzanos y veracruzanas que se encuentran en estados de la República en los que hay más contagios y les pidió que no se muevan de esos lugares. “Recuerden que aplanar la curva ahora es responsabilidad de todos”.

Finalmente, en el marco del Día del Trabajo, el funcionario estatal hizo un reconocimiento público a todo el personal que se desempeña en hospitales, administrativos, doctores, enfermeros y personal de apoyo, y agradeció su compromiso durante esta emergencia sanitaria.