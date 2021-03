No soy represor como Yunes o Duarte, dice Gobernador

Yo no soy represor como lo fueron Yunes y Duarte, fue la respuesta que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio al ser cuestionado sobre las modificaciones al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad.

En la ronda de preguntas durante la conferencia de prensa que dio desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal aseveró que las modificaciones a la norma local se hicieron pensadas en castigar a quienes pertenecen al crimen organizado.

Local "Ser opositor al gobierno no debiera ser delito": Yunes Linares

Al cuestionarle si consideraba que la población debía juzgarse y ser tratada en la misma forma que los integrantes de la delincuencia organizada al momento de ser detenida por la posible comisión de un delito, García Jiménez fue enfático en decir que no porque su administración no es represora.

Yo no soy represor como lo fue Miguel Ángel Yunes Linares, como lo fue Duarte en su tiempo dijo.

Destacó que entre los motivos que se consideraron para incrementar las penas por ultrajes a la autoridad, fue detener el ejercicio de la violencia armada contra los policías, “fue para protegerlos, aunque ellos están armados y cuentan con la capacitación necesaria para actuar ante determinadas situaciones, sí se necesitaba que tuvieran otro tipo de protección”.

Al respecto, manifestó que la delincuencia organizada usaba artimañas para “zafarse” de obtener como medida preventiva la cárcel, ya que, aunque quedaban vinculados, solicitaban al juez que les cambiara la medida preventiva, por lo que los liberaban y daban firma periódica.

“Lo que sucedía era que ya no llegaban a firmar, esa era la artimaña que usaban para evadir a la justifica, fue una demanda ciudadana, que los delincuentes ya no salgan de prisión, me lo pidieron y lo que hicimos fue sobre las agravantes, para que los jueces tuvieran instrumentos jurídicos con los cuales actuar”, expuso.

Asimismo, aseguró que los jueces le señalaron que no tenían la herramienta jurídica para poder aplicar la prisión preventiva.

“No fue una cuestión mía, tuvimos varias reuniones con expertos y la Comisión de Seguridad, estuvimos con los diputados, incluso se presentó al pleno y se regresó a Comisiones para evitar que existiera ambigüedad”, argumentó.

Pese a ello, consideró que en caso de requerirse, los expertos en materia de seguridad y derechos humanos podrían realizar un foro en el que se recopilen sus opiniones y se presenten los cambios que podrían realizarse al Código Penal en relación con dicho delito.

Recordó que previo a ser el titular del Ejecutivo estuvo en varias manifestaciones pacíficas y a pesar de ello hubo represión de parte de los elementos policiacos, ya que se trataba de administraciones represoras.

“Yo estuve en protestas pacíficas, sin violentar, aunque sí hubo represión, nosotros nunca hemos reprimido, lo que hicimos fue para evitar que los agresores de la ley no se salieran por la tangente”, comentó.

En torno a la pareja que fue detenida en calles del Centro de Xalapa y que supuestamente fue agredida por los policías estatales, el mandatario estatal dijo no tener conocimiento de los hechos; sin embargo, se comprometió a dar resultados en el caso en cuanto los ciudadanos presenten la denuncia correspondiente.

Sobre la detención de Eduardo Mario Cazares Sort de Sanz, representante de los concesionarios de los centros de verificación, mientras realizaba una manifestación en las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, puntualizó que la denuncia presentada por el ciudadano en contra de los policías será resuelta conforme a derecho.

“Él declaró que no se puede entorpecer su proceso, eso lo vamos a respetar, no podemos ahondar en el tema porque él ya consiguió llevar su proceso en libertad y debemos cumplir con lo estipulado por el juez”, agregó.