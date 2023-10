¿Diagnosticar autismo es una moda? Defectóloga explica qué no es el TEA

Actualmente existe en la entidad una "moda" del Trastorno del Espectro Autista (TEA) que está provocando que haya niños y niñas a muy corta edad que están siendo mal diagnosticados, afirmó la defectóloga Arisleyda Morales.

"Es la moda del autismo, así lo tengo que decir, porque me han llegado niños con el diagnóstico y cuando convivo con ellos en terapia, los niños no tienen ese diagnóstico", dijo.

¿Por qué el diagnóstico debe ser más riguroso?

Por ello, consideró que se debe ser más riguroso como profesionales de la salud que se dedican a diagnosticar, para ser capaces de identificar exactamente lo que el niño tiene para que la rehabilitación sea exitosa. "Pero ahorita está de moda el TEA y todos los niños que no se comunican y que no tiene contacto con sus padres o el entorno social así los mal diagnostican".

Defectóloga Arisleyda Morales habló sobre las confusiones que existe con los síntomas del autismo | Foto: Jesús Escamiroza

Explicó que hay menores que tienen retardo oral en el lenguaje, que no tiene un ambiente favorable al estimular su lenguaje oral o en casa no tienen un patrón lingüístico correcto y no aprenden a hablar adecuadamente y no tienen un lenguaje conforme a su edad cronológica.

O simplemente, dijo, hay niños que son niños tímidos, introvertidos que no los han enseñado a socializar o no les han buscado las herramientas y estrategias para que se puedan comunicar con su entorno. “Entonces si ya lo ven retraído, lo ven en una esquinita, ‘luego luego’ lo quieren diagnosticar con autismo porque son dos tipos de manifestaciones clínicas muy comunes, el problema en la comunicación y las conductas sociales de inadaptación”.

Ante esto, la defectóloga cubana consideró que hace falta profesionalismo en los especialistas, pues además de que los padres y madres de familia están desesperados en buscar diagnósticos incluso aunque su hijo o hija no tenga uno.

¿Qué le dice a padres y madres que tienen hijos sin TEA?

“Me ha tocado que les digo, ‘papás, gracias, su hijo no tiene nada, trabaje en casa, vamos a hacer estas recomendaciones’ y ellos dicen que creen que si aletea tiene autismo. Ahorita la gente lee tanto en Internet y con Google tiene todo, la gente cree que puede incluso hasta auto diagnosticar a sus hijos con algo que no tiene. No estoy en contra de los diagnósticos, claro, los trastornos existen, pero hay que ser muy cuidadosos en ese sentido”.

Así, exhortó a los profesionales que realizan los diagnósticos que sean cuidadosos y respetuosos y les den a las familias un análisis real.

Precisó que en su caso le han llegado niños de 2 años siete meses a atención y un niño de esa edad puede tener un problema de lenguaje por muchas causas, no necesariamentew porque se trate de autismo. “Yo creo que, en edad escolar, a los 5 años estaría ideal, incluso entrando a la edad de la lectoescritura cuando el lenguaje oral esté consolidado para empezar el lenguaje escrito, ahí sí hay que diagnosticar, pero no en niños tan chiquitos”.

¿Qué hace una defectóloga?

Los defectólogos son especialistas que ayudan a los niños con discapacidad en el desarrollo mental y/o físico a adaptarse a la vida en sociedad, hacen posible su crianza y educación.

La defectología es una rama de la medicina que se ocupa de los pacientes que carecen de autonomía propia y el trabajo de Arisleyda Morales se ha enfocado principalmente en los conflictos vinculares de los niños, niñas y adolescentes con sus familias, cómo aceptan la discapacidad y logran la autonomía de sus hijos.