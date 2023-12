Nochebuena y Navidad finaliza con saldo blanco en la zona conurbada

Veracruz, Ver.- La Nochebuena y Navidad finalizó con un saldo blanco en la ciudad de Veracruz, reportan autoridades municipales.

El director de Protección Civil municipal de Veracruz, Alfonso García Cardona, informó que durante el 24 y 25 de diciembre brindaron 14 llamadas de auxilio, todos por incidentes menores.

Comenta que de estas atenciones, 10 fueron por fugas de gas que no pasaron a mayores, dijo que el percance se debió a que ambos cilindros se encontraban en mal estado.

Además de 4 incendios de pastizales registrados, todos controlados.

En entrevista menciona que por fortuna fue una Nochebuena y una Navidad blanca.

“Todos los servicios que ha prestado el departamento de Bomberos han sido servicios ordinarios que podemos tener en cualquier época del año, nada grave afortunadamente”, comenta.

El funcionario refiere que entre los servicios ordinarios se encuentran el aseguramiento de animales silvestres.

Reitera que no se reporta personas lesionadas u hospitalizadas derivado de las festejos de Nochebuena y Navidad.

García Cardona expresa que seguirán con las guardias las 24 horas en conjunto con las demás áreas municipales para atender cualquier emergencia que se pudiera suscitar en las próximas horas.

Recordó además que cuentan con el apoyo de la Marina que se encuentran realizando tareas de vigilancia en la zona de playas, además de la Policía Municipal y Naval que vigila el municipio en general.

Alfonso García pidió a la población que tome las medidas necesarias para evitar accidentes como no abusar de los contactos eléctricos, no dejar encendidos los arbolitos de navidad, las series navideñas, ni veladoras si se va a descansar o estar fuera de casa, y no abusar de las bebidas alcohólicas.