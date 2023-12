¡De última hora! Veracruzanos hacen compras para cena de Navidad

Veracruz, Ver.- Con compras de último minuto, veracruzanos se congregaron en tiendas, mercados y centros comerciales.

Miden su presupuesto; no quieren gastar mucho, pero de última hora corrieron por ropa, zapatos, algunos juguetes y productos para la elaboración de la cena de nochebuena.

¿Han tenido repunte de ventas los comerciantes?

Los comerciantes aseguran que las ventas han estado muy bajas, pues desde el 20 de diciembre que los trabajadores cobran el aguinaldo, esperaban un aumento de entre un 10 a 20 por ciento porque están conscientes de la difícil situación económica.

“Si hay gente en el centro, pero vienen muy medidos, no quieren gastar mucho porque la economía no está bien y nunca se sabe que esperar para el siguiente año, algunos andan comprando ropa, zapatos y algunos juguetes, pero no está como se esperaba”, externo Juan Carlos Ortiz, empleado en una zapatería de la zona centro.

En tanto en los mercados, la gente recorre los pasillos buscando los mejores precios del tomate, la cebolla, la papa, pollo y carne para preparar su cena.

“Venimos apenas porque toda la semana estuvimos trabajando y no habíamos tenido tiempo, apenas estamos comprando lo de la cena, vamos a comprar pierna y pasamos a la Montañesa por un jamón envinado en tres kilos fueron más de 800 pesos y somos una familia de 10 personas, está caro y eso que no queríamos gastar mucho”, comentó Patricia.

En las esquinas del centro y la zona de mercados, varios comerciantes se instalaron para ofrecer juguetes económicos y ayudar a Santa Claus en sus compras, pero también argumentan que hay muy pocas ventas.