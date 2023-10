Puente Lázaro Cárdenas: empresa podría denunciar por obstrucción de labor

Perote, Ver.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez aseveró que las constructoras que ejecutan la obra del Puente Superior Vehicular de la avenida Lázaro Cárdenas podrían interponer una acción legal por la obstrucción a su labor.

“Nosotros como gobierno no, más que nada es la empresa que se ve afectada, ya tendrá que ver. Pues sí (ellos si van a denunciar), porque al final de cuentas la maquinaria no es de ellos, les cuesta la renta y están perdiendo al no ejecutar la obra”, expresó.

¿Qué opina sobre las agresiones denunciadas por activistas?

Por otra parte, rechazó que trabajadores de las empresas constructoras del paso Superior Vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas hayan agredido a activistas que mantienen su campamento en la zona para evitar el derribo de árboles.

¿Qué empresas están encargadas de la construcción del Puente Superior Vehicular en Xalapa?

Se trata de las empresas Macon y Geoperforadoras del Golfo, quienes durante la madrugada del domingo 8 de septiembre fueron grabados llegando al lugar a intentar mover las máquinas, algunos de ellos empujaron a los activistas quienes se oponían.

Al respecto, el secretario indicó que desde la asignación del contrato se le pidió a las empresas encargadas de la obra no entrar en conflicto con ningún manifestante.

Por ello, descartó que se haya presentado alguna agresión; sin embargo, dijo que en cualquier situación si los manifestantes denunciaron ante las autoridades que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Al final de cuentas no ha pasado eso, yo creo que hubiera pasado a más.. Si hay denuncias tendrán que resolverse, pero la empresa tiene indicaciones de no entrar en conflicto de ir avanzando como puedan, pero no entrar en conflicto”, dijo.

Explicó que en esos casos la empresa sería quien terminaría perdiendo porque incluso sus contrataciones podrían estar en riesgo.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) señaló que la obra seguirá su curso de una u otra manera | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“La empresa sabe que no puede entrar, porque al final de cuentas ella pierde más si pasara algo ahí en la obra, entonces tienen la consigna de no entrar", expresó.

¿Cómo ocurrió la agresión contra los activistas?

En las primeras horas del pasado 8 de septiembre, los integrantes del campamento denunciaron que hombres con chalecos de la empresa y capuchas llegaron hasta el lugar a empujarlos.

Los jóvenes, quienes desde el mes de julio se encuentran en contra de la tala de los árboles que quedan, indicaron que acudieron a denunciar la agresión e incluso analizaban una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).