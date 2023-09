Odontóloga se manifiesta durante guardia de honor realizada en Xalapa

La odontóloga Jazmín Zazil se manifestó durante la guardia de honor que realizó esta mañana el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, para exigir su reinstalación como trabajadora del Sistema DIF Estatal.

Sostuvo que el 29 de octubre del 2022 le notificaron que ya no formaba parte de la plantilla laboral, sin que, según ella, hubiera alguna justificación.

¿En qué zona laboraba la odontóloga?

Jazmín se desempeñaba como odontóloga en la jornada acumulada del centro asistencial Conecalli, situado en los límites de Xalapa y Coatepec.

Esta mañana, mientras el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos leía el discurso oficial enfocado en el respeto a los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes, la odontóloga levantó pancartas para dar a conocer el motivo de su manifestación y pedir el apoyo del funcionario estatal.

La quejosa dijo que no fue escuchada por autoridades estatales, a pesar de sus demandas y señaló que presentó denuncias y demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra de la dirección del Sistema DIF Estatal.

Desde su punto de vista, señala que sufrió delitos de abuso de autoridad y violencia institucional, pues de plano le impidieron el acceso a las instalaciones y no pudo entrar por sus pertenencias al edificio del Conecalli.

“Me ofrecen cambiar de centro de trabajo, pero no lo voy a aceptar, pues ya tengo 50 años y soy víctima laboral de esta administración. No se vale que cometan abuso tras abuso, llevo 10 meses pidiendo mi reinstalación con las mismas condiciones laborales, sin que a la fecha me hayan dado solución", señaló.

¿Qué han dicho autoridades sobre el caso de la odontóloga?

Agregó que en la Dirección de Política Regional de la Secretaría de Gobierno la han escuchado, pero sin ofrecerle alguna alternativa que la deje satisfecha.