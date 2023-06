Ola de calor en Veracruz: ¿suspenderán clases por altas temperaturas?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que no habrá suspensión de clases en la entidad derivado de la ola de calor pues la mayoría de los menores ya no están asistiendo a las escuelas.

“No hay suspensión de clases, quizá ustedes no lo saben, pero la mayoría de las escuelas primarias no tiene clases, están asistiendo los maestros a consejos técnicos, yo le dije al secretario que no suspendamos labores”.

En conferencia de prensa refirió que de los directivos de los planteles educativos “deben buscar las formas” pues no se pueden suspender clases por cada condición climatológica.

“Eso ya se acabó, hubo un gobernador (que lo hacía), esas cosas no, si ustedes las quieren yo no, extrañan a lo mejor a este personaje. Tiene que ser serio esto”.

García Jiménez expuso que la población se debe cuidar la exposición prolongada a los rayos del sol, pero no dejar de tener las actividades diarias.

¿Qué ha dicho Cuitláhuac García sobre los bloqueos por falta de agua?

En otro tema, cuestionado sobre el bloqueo en Banderilla por la falta de agua por parte de los vecinos señaló que es un tema que debe ser atendido por la autoridad municipal y el alcalde David Sangabriel Bonilla.

“Es un tema municipal, tienen que atender los municipios, que el alcalde dialogue y atienda, los exhortamos a que dialoguen con el alcalde y se pongan de acuerdo”.

Refirió que no es sencillo dialogar, pero se debe entablar la mesa de negociación y hablar con la gente que tiene esa demanda.

“El alcalde lo puede hacer y también tenemos que tener claro todos que tenemos que seguir cuidando el agua y el medio ambiente”.

García Jiménez dijo que se deben sembrar árboles y que en su administración durante en la jornada reciente lograron sembrar 80 mil.

La protesta por la falta de agua en Banderilla se había anunciado desde la semana pasada | Foto: Cortesía | Vecinos

¿Cuántas muertes por golpes de calor han ocurrido en Veracruz?

Asimismo, refirió que no se puede confirmar el número de decesos en la entidad por golpes de calor dado que se deben conocer las causas a fondo.

“Le pedí al secretario de Salud que se indaguen los casos reportados, y se indague la salud más a fondo de estos casos, tenemos que ir a la prevención, cuál es su condición de salud para que actuemos de manera científica y médica”.

Explicó que pidió ya la información sobre los decesos para conocer las causas e implementar una política de salud dirigido a estas poblaciones.

“No puedo confirmar hasta que el secretario de salud me dé el informe. Yo no puedo guiarme porque dicen los medios que ya van muchos casos, no, tenemos que atender el tema de salud y ver por qué está pasando eso”.

Sobre las muertes por golpes de calor, refirió que no se puede confirmar el número dado que se deben conocer las causas a fondo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En ese sentido llamó a la población a seguir con las recomendaciones de Protección Civil y en los municipios.

“Hay que seguir con las recomendaciones de Protección Civil estatal y de los municipios, la buena noticia es que para la siguiente semana se prevén lluvias, vamos a esperar”.

Sobre los casos de dengue, expuso que no hay una emergencia al respecto pues es un tema cíclico y los casos están aumentando a nivel nacional.

“Lo que les comento, recordemos que el tema del dengue es cíclico y ahorita a nivel nacional hay un incremento de casos, nosotros tenemos una supervisión a través de las jurisdicciones sanitarias y se hace un monitoreo continuo y se está atendiendo, no hay ninguna emergencia con respecto al dengue”.