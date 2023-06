Aumentan probabilidades de presentar estrés térmico por ola de calor

Tras la ola de calor que se registra en Veracruz y gran parte del territorio nacional, las personas podrían presentar estrés térmico, mismo que se relaciona con la carga de calor que las personas reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que portan.

De acuerdo con el médico general, Tomás Gómez Alcaraz, y el jefe del Departamento de Pronósticos Meteorológicos y Estacional de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, las personas de todas las edades pueden presentar estrés térmico, mismo que se registra cuando se acumula calor excesivo en el cuerpo.

¿Cuáles son las causas principales del estrés térmico?

Acevedo Rosas indicó que esta condición se puede presentar ya que ante la prolongación de las altas temperaturas las personas dejan de soportar el calor.

“Las personas ya no soportan el calor, prácticamente durante todo el día estamos bajo la presión del calor, las noches son más cálidas, algunas personas no pueden descansar porque no cuentan con los medios para climatizar su habitación o no tienen la oportunidad de refrescarla”, expresó.

Esto, dijo, se debe a que las altas temperaturas permanecen desde temprana hora y hasta la noche.

“Esto tiene que ver con el alto contenido de humedad, con temperaturas que ya no son bajas o el ambiente no es fresco al amanecer y aunque hemos tenido valores elevados, en mayo o abril, la diferencia entre lo que se percibe al amanecer y lo que se siente al mediodía es similar”, dijo.

Comentó que para las personas que trabajan a la intemperie la situación es más complicada porque la sensación que tienen del calor es mayor.

“Quienes trabajan a la intemperie lo resienten más, llegan a reflejarse las molestias en las personas, en los automovilistas, en los trabajadores se observan múltiples acciones que se relacionan con un malestar general generado por el calor”, expuso.

Por su parte, el médico general, Tomás Gómez Alcaraz manifestó que al trabajar en condiciones de estrés térmico el cuerpo del individuo se altera.

El estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a la salud | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

“Las personas sufren una sobrecarga fisiológica, debido a que, al aumentar su temperatura, los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor con la sudoración y vasodilatación periférica, fundamentalmente tratan de que se pierda el exceso de calor”, explicó.

Refirió que si a pesar de todo ello la temperatura central del cuerpo supera los 38 grados centígrados se podrán producir distintos daños a la salud, cuya gravedad estará en consonancia con la cantidad de calor acumulado en el cuerpo.

¿Cuáles son algunas complicaciones del estrés térmico?

Puntualizó que el estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a la salud.

En algunas ocasiones estos riesgos pueden presentarse de manera rápida, repentina y, en algunos casos, tener desenlaces rápidos e irreversibles.

“La mayoría de las veces las causas del estrés térmico son fácilmente reconocibles y la posibilidad de que se produzcan daños es igualmente previsible. En otras circunstancias, en las que las condiciones ambientales no son extremas, el estrés térmico por calor puede pasar inadvertido y producir daños a las personas”, opinó.

Quienes trabajan a la intemperie lo resienten más | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Manifestó que el exceso de calor corporal puede hacer que se aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.) y se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor”.

¿Qué acciones se relacionan con el estrés térmico?

Algunas de las acciones que se relacionan con el estrés térmico son: el tiempo de exposición, falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado de salud, toma de medicamentos, falta de actividad física, falta de descanso, consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína, y haber sufrido con anterioridad algún trastorno relacionado con el calor.

Ante ello, se recomienda a las personas mantenerse hidratadas, evitar permanecer por varias horas a la intemperie, cubrirse la cabeza, usar bloqueador y en caso de que se tenga un empleo al aire libre, tomar descansos al menos cada dos horas.