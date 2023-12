OMS propone subir impuestos a bebidas alcohólicas, ¿qué opinan en Xalapa? Te contamos

La propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aumentar impuestos en bebidas alcohólicas no fue bien recibida por encargados de bares, meseros y consumidores de Xalapa quienes aseguran que aunque no dejarán la bebida si tendrían que bajarle al consumo.

Y es que, al llegar la noticia a oídos de los xalapeños, inmediatamente respondieron, pues aceptaron que resultarán afectados, porque ahora de tomar cuatro “chelitas”, solo tomarán tres o dos.

Beber hasta donde alcance la lana

“Opino que no le suban y que siga la bebida, porque con esto es uno feliz, aunque reconozco que afectará en el bolsillo, pero si uno se administra, alcanza para todo y hasta te sobra”, dijo Juan Gabriel, mientras disfrutaba una deliciosa “amarga”.

Además dijo que el límite se lo pone uno, “y la bebida no tiene límite, cada quien toma lo que le gusta, así el precio suba, pero igualmente hasta donde alcance la lana. Para esto y para otras cosas siempre ha habido dinero, solo se tiene que trabajar; yo trabajé muchos años muy duro y la verdad disfruto tomarme una cerveza, solo se debe administrar la gente, igualmente planear al subir los precios”.

Mientras esperaba su “chileatole” que disfrutaría con una “coronita”, Rolando opinó que no está de acuerdo que le suban precios, “pues obvio que impactará en nuestros bolsillos, sin embargo, esto no será motivo para que la gente deje de tomar, porque el que le gusta beber hallará la forma de hacerlo aunque los precios esten altos; es como cuando era un estudiante, bebíamos lo que podíamos pagar, que antes era cualquier cosa, pero cuando tienes un sueldo estable el nivel de bebida sube, lo que pasará en lugar de comprar una copa cara, comprarás algo más barato”.

Expresó que la gente no dejará de consumir, aunque el precio suba. “¿Cuando hemos dejado de consumir?, nunca, la gente siempre buscará la forma de hacer destilados y hacer fermentados como antes se hacía; el mañoso será mañoso toda la vida y si tiene vicios, peor”, dijo.

Aumento podría afectar a bares

Mientras tanto, Wilibardo Martínez Solano, quien alegremente atiende en el Bar México desde hace 25 años, la noticia la tomó seriamente y dijo que, afectivamente impactará en el vendedor y consumidor.

“Por ejemplo, si de hoy para mañana suben el precio, la gente se incomoda, además esto lo han hecho sin avisar (subir precios); sinceramente afectará ambas partes; la gente si hoy se toma cinco cervezas y mañana viene y el precio es otro, se tomarán tres o dos, ahora se limitarán en el consumo”, dijo Martínez Solano, quien además destacó que siempre habrá dinero para una “chelita”, “pues es uno de los auges de la clase media trabajadora que invierte más por lo mismo, una es la costumbre, dos es la gente con la que se convive; el salir del trabajo estresado, es motivo para tomarse una con algunos amigos y entre todos pagan una tanda”.

“Mientras que a nosotros como trabajadores nos afectará, si a la empresa la afecta, al trabajador más, porque de eso vivimos, entonces no es lo mismo que te dejen 20 a que te dejen 40; nosotros no vivimos del salario, vivimos de la propina, y la verdad nos afectará”.

Reconoció que difícilmente las personas dejarán de tomar, “solo buscarán otros lugares donde les den precio; relativamente esto se maneja por zona y la gente siempre le buscará”.

Blanca Flor, encargada de conocido bar de la zona de El Dique, aceptó que habrá un impacto en la economía, “como en los trabajadores y consumidores. Ahora desafortunadamente las personas que dejaban propinas ya no será lo mismo, porque tendrán que guardar para seguir con otra ronda”, platicó.

Señaló que la gente no dejará de tomar, "porque a las personas les gusta mucho la cerveza, aunque ahora ya no consumirá como antes lo hacían, si hoy toman 6, en su próxima visita serán tres. Mi opinión es que no suban nada”.

Silverio, gerente de conocido bar de la calle Zaragoza del centro de la ciudad de Xalapa, opinó: “La verdad sí nos está perjudicando, porque esto ya depende de nuestro público, de la gente que nos consume, cervezas, alcohol o algunas bebidas que están dentro de nuestra barra y pues los impuestos están muy elevados y perjudica”, expresó.

Además, mencionó que impactará en los bolsillos de los consumidores; “cada día hay menos que compran, ya no es lo mismo, el IVA y los impuestos están muy arriba, sin embargo, no creo que dejen de beber, pero sí perjudica; ahora si consumen una botella, ahora consumirán dos o tres copas que es el consumo es mínimo”.

Y agregó: “El impuesto en el alcohol se ha notado mucho desde el año pasado que empezó a elevarse y la gente consume menos”, reconoció.

Aunque suban los precios la gente buscará la forma de comprar

Para Pedro Maple la iniciativa de la OMS la tomó positivamente, “para que la gente deje de tomar, aunque lo dudo, porque aunque les afecte los bolsillos siempre buscan la forma de hacerlo. Honestamente tomo de vez en cuando, pero si no tengo, no busco tomar. Además el tomar está mal, porque el que toma puede dejar a su familia sin comer por una cerveza, por eso lo veo bien que suban los impuestos por el bien de las familias y del pueblo”.

Mariano Hernández, quien dejó de beber hace cuatro años, dijo que es positivo, “aunque hace algunos años podría darte una respuesta distinta, pero ahora digo que creo que es bueno que le suban los impuestos. La verdad impactará en los bolsillos de las personas que consumen, a lo mejor algunos, no a todos, pero a los que van al día, definitivamente sí”.

“Aunque suban los precios, las personas siempre buscan la forma de consumir, porque hay muchos lugares que ponen precios baratos y hay precios accesibles y los jóvenes son los que más consumen y salen a divertirse por las noches, pero definitivamente es bueno por salud y por prevención de accidentes”, concluyó.