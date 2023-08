Lluvias de la onda tropical 22 dejan afectaciones en ocho municipios de Veracruz

Las lluvias registradas por la presencia de la onda tropical 22 y la perturbación 90E han provocado afectaciones en 8 municipios.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Protección Civil se han generado afectaciones relacionadas con caídas de árboles o postes sin que se registren personas lesionadas.

¿Qué municipios de Veracruz han registrado afectaciones por las lluvias de la onda tropical 22?

Se trata de los municipios de Tatahuicapan, Los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Álamo Temapache, Tlaquilpa, Tequila, y Huatusco, donde se reportaron caída de árbol.

En el municipio de San Andrés Tenejapan se reporta un deslizamiento de tierra en la carretera federal Orizaba - Zongolica a la altura de la Cumbre del Piojo, obstruyendo parcialmente un carril.

Adicionalmente, en el municipio de Alvarado se brindó atención a un evento de Scouts internacional que se desarrolla en la zona debido a que se registraron encharcamientos en el campamento, por lo que las autoridades municipales y de Sectur estatal que han dado acompañamiento al evento en coordinación con elementos de PC Estatal y SEMAR evalúan con los organizadores si se mantiene el evento como ha sido programado o si es reubicado.

Al respecto, la titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado refirió que se registra la presencia de lluvias de manera generalizada desde Poza Rica hasta la zona de Los Tuxtlas.

"Hemos mantenido el monitoreo con las autoridades municipales y las corporaciones de apoyo, no tenemos afectaciones mayores, solamente caídas de árboles y deslizamientos que no comprometen viviendas, no tenemos personas lesionadas ni fallecidas", expuso.

Tatahuicapan, Los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Álamo Temapache, Tlaquilpa, Tequila, y Huatusco son algunos de los municipios donde se registraron las afectaciones | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

En torno al campamento internacional de Scouts que se realiza en Alvarado, mencionó que se les ha brindado acompañamiento de parte de las autoridades municipales y se están haciendo las evaluaciones correspondientes con los organizadores, a fin de determinar si las actividades que se tienen programadas continúan o se trasladan a otra zona, ya que continuará lloviendo.