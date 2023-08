¿Utilizas casco? Accidentes de motociclistas incrementan en Xalapa

Los accidentes y muertes de motociclistas han incrementado en los últimos meses en la ciudad, alertó Martín López “Elmo-tociclista”.

¿En cuánto han aumentado los accidentes de motociclistas en Xalapa?

Precisó que de marzo a la fecha hay un aumento en los accidentes de un 20 por ciento, según los datos que obtienen de los cuerpos de auxilio, además de que los decesos se dan principalmente por no portar el casco.

Ante esto, refirió que han intensificado las campañas para prevenir ese tipo de eventos que le pueden costar la vida a los ocupantes de este medio de transporte.

“Empezamos hace un mes en Banderilla con autoridades municipales, estatales, así como los compañeros de Resistencia Civil pacífica, algunos motoclubs y ahorita iniciamos aquí en Xalapa en diferentes puntos como es San Bruno, la Ébano, colonia México, Hernández Castillo, Crystal y estaremos en diferentes puntos en distintos días”.

¿En qué lugares de la ciudad usan menos el casco?

Sostuvo que, si bien en el centro de la ciudad es difícil encontrar a alguien sin casco, en las colonias sí ocurre, y es ahí donde se debe poner atención.

“Aquí en el centro es más difícil encontrar motociclistas que no lleven casco, porque están más al pendiente los agentes de tránsito. Hemos estado en pláticas con Tránsito, con las autoridades para que sean un poco más mano dura con el motociclismo en cuestión del casco. Que no lleven más de dos personas, que no lleven niños”.

Martín López, “Elmo-tociclista” precisó que de marzo a la fecha hay un aumento en los accidentes de un 20 por ciento | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Y es que, aunque apuntó que para muchas familias es su único medio de transporte, es peligroso si no se toman las medidas de precaución necesarias.

“Eso depende de cómo la trates, cómo la manejes y no abusar del peso que lleva uno”, agregó.

Aunque apuntó que para muchas familias es su único medio de transporte, es peligroso si no se toman las medidas necesarias | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Debido a las obras públicas que se realizan en la ciudad, refirió que sí se vuelve más peligroso para ellos sobre todo porque hay más grava y con las lluvias no se ven los baches o materiales por lo que deben estar más alerta.