Alza de presupuesto a UV debe movilizar a estudiantes, afirman docentes

El tema del 4 por ciento de presupuesto para la Universidad Veracruzana es un asunto que debe politizar y movilizar a la comunidad universitaria, opinan distintos académicos de esta Casa de Estudios.

Externaron que resulta inquietante y riesgoso que la institución no reciba la totalidad de los recursos que le garantiza la ley para realizar sus actividades primordiales; “por lo que es momento de politizar a la comunidad para que demande los recursos financieros que le sean garantizados”.

Cuestionados sobre la campaña: “UV, Universidad con sentido social #Porel4porciento”, para que el Congreso del Estado y el gobierno estatal, otorguen el presupuesto para el 2024 conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de Llave, profesores comentan que es positivo y que están en la lucha para lograr que la institución siga siendo el motor del cambio social en la entidad.

¿Presupuesto es un mandato legal?

Jorge Rodríguez Molina, catedrático de la Facultad de Historia, expuso que no debe de haber negociaciones con el gobierno del Estado, por el tema de los recursos, “porque es un mandato legal y tienen que acatarlo”.

En caso de que no se entregue el financiamiento que corresponde, señala que será necesario presionar por la vía política y participativa de toda la comunidad universitaria.

En este momento, la campaña de concientización que realiza la Casa de Estudios es positiva porque informa a la comunidad de la situación, pero la segunda fase ya deberá de haber un cambio de postura. “Es bueno porque hay que politizarse”.

Señala que académicos, estudiantes y el resto de los miembros de la UV, en general, deberán asumir una postura más crítica y política, “creo que la comunidad universitaria ha perdido su capacidad de hacer política, ese es mi juicio personal y es derivado de la forma en que se estructura el plan de estudios. El modelo flexible tiene ventajas, pero en términos de politización tiene desventajas, porque el estudiante deja de ser partícipe de manera colectiva y comunitaria y al tratar sus proyecciones de manera individual se aísla del otro y eso despolitiza”.

El maestro Jorge Rodríguez agrega que lamentablemente ha habido retroceso en la politización social, “un ejemplo fue ayer 2 de octubre, que no pasó nada, no hubo movilizaciones, ya no hay convocatoria de nadie”.

Afirma que el tema del 4% de presupuesto para la UV es un tema que debe politizar la comunidad, “es un buen pretexto para vernos como universitarios, porque estamos aislados de la sociedad”.

Reiteró que no solo hay que ver la cuestión económica, sino la política, “a mediano y largo plazo si no se politiza a esta comunidad se perderá mucho de lo que conlleva ser un universitario”.

¿Qué opina catedrático de Idiomas UV?

Por su parte, el catedrático José Luis Pérez Chávez, de la Facultad de Idiomas, explica que es poco comprensible que si la ley contempla que la UV debe recibir el 4 por ciento del total del presupuesto del gobierno estatal, las autoridades no cumplan.

No entendemos por qué no cumplen con el ordenamiento legal del Congreso del Estado

Expone que la educación es el motor que produce movilidad social en la entidad, entonces hay que invertir más, “pero se destinan recursos a cuestiones que no son una prioridad, cuando lo que requiere Veracruz es más dinero para educación y seguridad para lograr recuperar la estabilidad social y no vemos que se invierta más en estas cuestiones”.

Lamentablemente, comenta, con la actual administración federal no se destinan los suficientes recursos para temas prioritarios que son los que cambian de forma positiva las condiciones del país y de Veracruz. “Tenemos varios gobiernos con Morena y no vemos que se atiendan las prioridades. Vaya, la educación es una prioridad porque dota a Veracruz de los profesionistas que requiere y por ello resulta inquietante que no se den los recursos a la UV”.

¿Qué necesidades tiene la UV?

Por su parte, la catedrática de la Facultad de Antropología, Alicia Lujan, lamentó esta situación provocada por el gobierno estatal que no cumple con los lineamientos legales.

“Son necesarios esos recursos porque la UV tiene muchas necesidades que atender, tanto para ampliar la matrícula, como para dotar a profesores y alumnos de computadoras y todo lo que se necesita en el proceso académico”.

Cada facultad tiene necesidades, “mire en este caso Antropología no tiene las suficientes computadoras para sus profesores y así, son muchas las necesidades que se podrían atender si llegará todas las asignaciones presupuestales anuales a la educación superior, “más que exigir creo que hay que hacer conciencia en el gobierno estatal para que sea sensible sobre todas las necesidades que tienen una institución de la calidad de la UV”, concluyó.