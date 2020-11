Opiniones encontradas sobre resultados del gobernador

Xalapa, Ver.-Mientras que algunos sectores han vertido opiniones a favor de la administración estatal de Cuitláhuac García, otros opinan que su trabajo ha sido opaco, falto de experiencia y cerrado. No se siente un gobierno que trabaje para los veracruzanos sino uno que trabaja para un proyecto federal y para su propio partido, dijeron.

Para la diputada Montserrat Ortega Ruiz en el tema económico no se ve un repunte, asimismo se nota un debilitamiento de las instituciones, como por ejemplo en el Poder Judicial donde se le ha acusado de intromisión y se le han hecho fuertes señalamientos.

Por otro lado "no se ha avanzado en el tema de los feminicidios, donde el estado ocupa un nada honroso segundo lugar, por lo cual el tema de la seguridad se ve débil", ya que hace falta una estrategia clara, por lo cual no habrá mucho que el mandatario estatal pueda informar durante su segundo informe de labores, asentó la diputada blanquiazul.

Asimismo asentó que ha faltado estrategia para tratar el tema de la salud, del Covid-19 en especial, lo que aunado con la economía que no repunta, ya que no se vio que se dieran incentivos a los micro, pequeños y medianos empresarios.

El diputado Alexis Sánchez García opinó que la administración de Cuitláhuac García ha sido buena, pues si no se han podido hacer varias obras y no se han realizado varias gestiones ha sido debido a que la pandemia paró prácticamente todas las actividades, lo que ha ocasionado la molestia de la ciudadanía, pero que el jefe del Ejecutivo ha hecho todo lo posible por sacar avante al estado.

Abundó que en términos generales el trabajo del jefe del estado ha sido bueno, aunque no como se quisiera. Señaló que él puede hablar por su región, Zongolica, donde se ha cumplido con el 80 por ciento de las obras anunciadas, así como compromisos y otros apoyos.

Reiteró que la gente está molesta por los fideicomisos que se quitaron, pero que eso no depende del estado sino de la federación. Las obras dijo, van caminando, lento, pero están avanzando.

Con él coincidió Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Canaco Xalapa, quien dijo que si bien Veracruz tiene grandes retos por lo que se debe hacer un trabajo fuerte, así como retomar los planes y proyectos para ayudar de manera inmediata a la economía, lo cual no será una tarea sencilla y se tendrá que hacer un trabajo de gran calado.

Abundó que han sido dos años de trabajo, por lo que aún se pueden tomar acciones para que el estado enderece su camino y las cosas puedan mejorar. Se requiere que siga habiendo sensibilidad de parte de las autoridades para atender los temas en los que no ha habido tanto avance, porque hay áreas en las que se puede mejorar.

En su opinión, el tema de la seguridad ha venido mejorando de acuerdo a los datos que ha proporcionado el Sistema Nacional de Seguridad, aunque hay otros en los que se debe trabajar como el robo a casa habitación, concluyó.

El cronista de la ciudad Vicente Espino Jara indicó que el cambio en el ejercicio del poder público fue drástico, por lo que se ha notado una falta de experiencia del gobernador Cuitláhuac García.

Abundó que no se puede poner en duda la falta de oficio, pericia y experiencia por parte del jefe del Ejecutivo para gobernar, aunque está en proceso de aprendizaje por lo que todo es mejorable.

Jesús Castañeda Nevárez dijo que las condiciones en las que el gobernador recibió al estado no fueron las óptimas, sin embargo ha sido un gobierno que se ha cerrado, bloqueado a sí mismo y no se ha dejado ayudar con las políticas federales que también representan un tema complicado. No resulta sencillo resolver problemas en un estado sobre endeudado, pero por mucha voluntad que se quiera tener las cosas no están funcionando.

La economía está estancada desde el año anterior, si bien el Covid-19 vino a empeorar la situación, no saben cuál pueda ser la estrategia que se aplicará en el estado porque la gran necesidad es la recuperación de la economía, de los empleos, de la estabilidad de la sociedad, en lo que no se ve el gobierno esté abriendo sus puertas y facilitando que los actores tengan un canal de interlocución a través del cual aportar ideas, iniciativas. “Este ha sido un gobierno que se está cerrando mucho, lo que ha complicado más las cosas”.

Con el tema del adeudo a los proveedores, que es lo que a la asociación SOS les duele se les había informado que se les pagaría con el tema del factoraje sin embargo, no sucedió así y los proveedores siguen esperando que se les pague cada vez más desesperados.

“Con este abandono y falta de comunicación y de respuestas, la gente está totalmente desesperada, y si se agrega que a las políticas federales en el tema de pretender la consolidación de las compras están dejando sin trabajo a la microempresa y la poca obra pública que se está haciendo es por empresas foráneas de manera que no se siente un gobierno que trabaje para los veracruzanos sino uno que trabaja para un proyecto federal y para su propio partido.