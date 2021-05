OPLE regresa candidatura cancelada en Tlalixcoyan al PRD

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral de Veracruz reculó respecto a la cancelación de candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlalixcoyan, pero no en los casos del partido Fuerza de México donde se retiraron 19 candidaturas.

“Se aprueba dejar sin efectos la determinación adoptada en el Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por el que se sorteó la cancelación de los registros de las candidaturas postuladas por incumplimiento del principio de paridad, únicamente por cuanto hace al PRD en el Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, por lo tanto, queda registrada la planilla del PRD en el municipio de Tlalixcoyan para el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021”, cita el acuerdo del OPLE aprobado este domingo.

Explicó que si bien, el Consejo General mediante Acuerdo emitido el pasado 14 de mayo, se pronunció respecto del cumplimiento del principio de paridad horizontal por parte del Partido de la Revolución Democrática, señalando que no cumplía con dicho principio es que se procedió a realizar el sorteo respectivo para negar el registro en el municipio que resultada, siendo este Tlalixcoyan, Veracruz, lo cierto es que a la fecha de la emisión de dicha determinación no se contaba con la información novedosa, puesta en conocimiento hasta este momento ante esta autoridad.

Es decir, al momento de la aprobación del acuerdo de mérito, el Consejo General no tenía conocimiento de la solicitud de sustitución por genero presentada por el PRD, por lo que no podía pronunciarse en un sentido diverso, ya que dicha solicitud se le hizo del conocimiento un día después de la aprobación de la determinación relativa a que el PRD debía entrar al sorteo al no cumplir con el principio de paridad horizontal.

Por lo que, en aras de garantizar los derechos político-electorales tanto de las candidatas y candidatos, así como del partido político de referencia, “y toda vez que el actuar de este organismo siempre ha sido apegado a los principios de legalidad y máxima transparencia considera que, el no emitir este nuevo pronunciamiento respecto a esta situación extraordinaria se traduciría en un perjuicio irreparable para la fuerza política y para las ciudadanas que están siendo postuladas”.

Agrega que lo anterior no se traduce en un trato diferenciado respecto del resto de las fuerzas políticas, sino que derivado del error involuntario, propiciado en gran medida por el desgaste integral del personal en la revisión de la documentación, es que existe la necesidad de emitir un pronunciamiento, lo que es constitucionalmente válido, dado que el oficio de sustitución fue presentado en tiempo y forma.

En la misma sesión se aprobó la sustitución por género presentada por el PRD en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, con la cual se cumple el principio de paridad horizontal.

En el cargo de propietario de presidente municipal se designó a Yolanda Ignacio Temoxtle y como suplente a Elizabeth Juárez Flores.

Además, como candidato propietario a la sindicatura se nombró a Abundio Reyes Martínez y como suplente a Oscar Ramos Pérez.