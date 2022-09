Orgullo UV: egresada de Biotecnología hará posgrado en Universidad de Newcastle en Reino Unido

Ana Constanza Hernández Romero, egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Veracruzana (UV) región Orizaba-Córdoba, iniciará próximamente estudios de posgrado en la Universidad de Newcastle en Reino Unido.

Gracias al programa de becas ofrecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al cual se postuló, Hernández Romero cursará la Maestría en Ingeniería Biomédica en una de las universidades más prestigiadas en el mundo.

Te puede interesar: Conciertos de la UV, con mayor público en los últimos meses

Dijo que el programa le interesó mucho desde que fue a la Universidad de Granada, España, donde realizó una movilidad, “pues ofertan materias como cultivo de células y tejidos animales, lo cual me dio la oportunidad de vivir la experiencia de hacer cultivos celulares con ratones. Aunque en España ya se hacen cultivos de piel y tejidos humanos, me di cuenta que es otro campo muy amplio y que otorga muchas opciones que pueden ser de gran ayuda para la medicina a nivel mundial”, mencionó en entrevista.

Local Austeridad y derechos humanos: ¿Qué más destacó rector UV en primer informe?

Destacó que al cursar el último año de la licenciatura se postuló para el programa Líderes en Desarrollo de la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (Funed), instancia que brinda asesoría y apoyos educativos y financieros para cursar maestrías de excelencia en el extranjero.

“Fui seleccionada y empecé a trabajar con ellos para asesorarme respecto a la selección y aplicación para las universidades, pues uno de los requisitos es que la universidad a la que uno quiere asistir esté posicionada entre las 200 primeras a nivel mundial, además me interesaba que tuvieran convenios con Conacyt. Me llamó la atención el reto que implica estudiar un posgrado con un idioma que no sea el propio”, explicó Ana Constanza.

Para lograr la meta, aplicó para la convocatoria del Conacyt–Funed toda vez que fue a través de ésta que podía tener acceso –además de los apoyos propios de Funed– a un descuento del 30% en las universidades con las que se tiene convenio, un monto para cubrir el resto de la colegiatura, la manutención y el seguro médico.

Hernández Romero se dijo preparada para afrontar este reto, ya que tiene la experiencia de interactuar con personas de otras universidades; asimismo, reconoció el nivel de preparación de la UV. “El plan académico es muy bueno, en cuanto al nivel de competencias me sentí en las mismas condiciones que mis compañeros, estoy muy satisfecha con mis estudios en la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología”, abundó.