Orizabeños crean el prototipo 'Neiji Covid-19', un traje con proyección mundial

Orizaba, Ver.- Investigadores de Orizaba inventaron un prototipo de traje “NEIJI”, que consideran es el arma más poderosa que puede usar personal médico en el área Covid-19 en los hospitales.

Juan Sebastián Wong Martínez, cirujano plástico, agregó que la ventaja que tiene este sistema es la comodidad, seguridad y confianza.

Local 133 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas y 2 fallecimientos

El traje en cuestión, agregó, es impermeable, lavable, desinfectable y además cuenta con un sistema de presión positiva, que da una temperatura ambiente, y aeración con doble filtro KN95.

Agregó que la presión positiva ayuda a expeler las micro gotas de saliva, aparte, el traje Covid-19 tiene un sistema para descarga de orina dentro del traje, mejor que cualquier otro traje de protección personal para Covid-19 en el mundo.

Al interior cuenta también con un sistema para hidratarse durante 8 horas.

Tú te puedes hidratar y orinar durante el turno, atendiendo a pacientes Covid-19, con toda la comodidadJuan Sebastián Wong Martínez | cirujano plástico

El traje es monitoreado con una pantalla holográfica en la careta que muestra cuánta orina o cuánto líquido de hidratación hace falta, además informa cuánta batería tiene.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Informó que la batería dura 8 horas, el traje se puede lavar en la regadera y cuenta con una mochila para guardarlo, una vez que está seco.

Quienes intervinieron en la investigación, diseño y elaboración son: David Peñasco, Juan Sebastián Wong Martínez y Alexis Lahera García. Actualmente elaboran 25 trajes a la semana y tienen capacidad para aumentar el número de piezas.

PERSONAL DE HOSPITALES DEBE HACER SU LABOR CON COMODIDAD

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Reveló que el sector salud, médicos, enfermeras, camilleros y toda la gente que trabaja en el hospital debe trabajar con seguridad y comodidad.

Reconoció que los equipos que hoy usan son de baja calidad, elaborados por costureras que usan telas inapropiadas para el área Covid.

Lo que hace el traje Neiji-Covid es evitar la contaminación y amortizar la economía de cada hospital que lo adquiera, aunque la inversión es importante, disminuye gastos con el tiempo.

TRAJE CON PROYECIÓN MUNDIAL

Reconoció que la proyección es a nivel mundial. Ya hay algunos acercamientos de países de Centroamérica como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Santa Lucía en el Caribe, Venezuela Colombia y España donde tuvimos acercamiento, igual que Sudáfrica.

ARMA PARA COMBATIR EL COVID-19

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Señaló que la cuestión es también darle al médico del sector salud, “el arma más poderosa que tenemos hoy día en México, que es el sistema Neiji contra del Covid-19".

Un tipo de traje más práctico está al alcance de la población. Con él puede cubrirse. Hay médicos que no pueden dejar de trabajar, entonces: "vamos a adquirir nuestro sistema México y voy a atender a los pacientes sin ningún problema, por ejemplo: me subo al autobús, al metro, y uso mi sistema para no contaminar a nadie”.

Este modelo de traje cubre toda la cabeza, los oídos, ojos, nariz y boca hasta la mitad del tórax. Este equipo de protección ya está a la venta.

Finalmente, señaló que aunque ya tienen acercamiento con el sector salud y dieron a conocer el Neiji-Covid, aún no hay nada en concreto.