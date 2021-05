Otra vez fiestas; organizadores se recuperan

Córdoba, Ver.- Pese a que se está reactivando el sector de las fiestas a un 50 por ciento, para María Eugenia Flores Méndez conocida como “Maru” su rescate fue buscar más opciones y fue la serigrafía de camisetas y desayunos sorpresas a domicilio lo que salvó su economía en lo que su giro mayor se reactivó, ella se dedica a la decoración de mesas de dulces.

Vio afectada su economía en un 100 por ciento luego de que el 20 de marzo del 2020 dejara de laborar, dedicada a la realización de mesas de dulces, arreglos de salones y realización de invitaciones, hoy día ve recuperada poco a poco su economía pues aunque no se hacen eventos masivos aquellas fiestas privadas le dan para seguir con lo que es su pasión y su trabajo desde hace 5 años.

Para poder subsistir, Maru tuvo que innovar pues en temporada de Día de las Madres, graduaciones, noche de muertos y navidad, las tazas especiales, los desayunos sorpresas, los box de cerveza y las camisetas serigrafiadas fueron su salvación.

Entró al Comité de Fiesta Segura, una opción creada por empresarios y emprendedores dedicados al sector social y de fiestas vio recuperada su economía pues la salvación eran fiestas en casa para máximo de 15 personas, las mesas de dulces y la decoración de acuerdo a personas favoritos de los niños se volvían parte del minio festejo.

“Si hay pandemia no como, pues no podemos dar esa respuesta, tenemos familia que mantener y nos motivó a buscar alternativas, obviamente no tuvimos repunte porque existía el miedo porque la gente con el cambio de semáforo te invitaban a la fiesta pero les avisaban no llegaron y se cancelaba todo”.

Comentó que para llegar a poner una mesa de dulces a una casa se pide que esté vacía, todo debe de estar desinfectado y empaquetado y debe de ser colocado con guantes de plástico especiales para la comida.

Cuestionada sobre cuánto ha reactivado su economía, Maru expresó que ha sido a un 50 por ciento pues aunque no se han realizado fiestas con más de 250 personas, como es la costumbre, el poder hacer fiestas pequeñas en casa así como mantener la entrega de desayunos sorpresas y el serigrafiado de camisetas le ayuda.

“Fue muy fuerte para mi saber que pude vender pues al menos en navidad se pedían sets familiares con camisetas o tazas, me pasaban mis clientes las fotos de su familia completa”.

Dijo que sus clientes le llegaban a pasar las fotos con las camisas que ella serigrafía con leyendas como “el Covid-19 arruinó mi graduación” , “feliz cumpleaños”, “la tóxica” entre otras, la temporada de salidas de cursos escolares, día de muertos, navidad, 14 de febrero, el día del padre y de la madre fueron su fuerte y pese a que no tiene muy cierto si este año sus ventas volverán a repuntar por el 10 de mayo confía que así sea para ella y para sus demás compañeros.

