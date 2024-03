Trastorno del Espectro Autista pone en alerta a infancias de Veracruz

Además de enfatizar en la necesidad de una estadística nacional oficial para tener datos de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el investigador Jorge Manzo Denes da a conocer que trabajos realizados en Xalapa, Veracruz y la región Córdoba-Orizaba muestran no solo una alta prevalencia sino también, “muy similar”.

“Estos resultados son alarmantes, preocupantes y nos indican un problema social que se está agravando en los niños”, expresó en entrevista el integrante del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana (IICE-UV).

A menos de un mes del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo -2 de abril-, el doctor en Ciencias Fisiológicas con línea de investigación en “neurobiología del autismo” apunta que en 2024 los avances en este tema continúan lentos.

¿Hay más casos de autismo o se están diagnosticando más?

Responde que “parte y parte”, pues sí está creciendo y se tiene que buscar cuál es la causa; por otro lado, considera que los diagnósticos son mejores.

“Los médicos y terapeutas están más capacitados y niños que no estaban diagnosticados, ahora lo están; eso incrementa la población. En Estados Unidos, la prevalencia es de uno de cada 49 niños y en México nos falta una estadística formal. ¿Cómo sería? No lo sé, pero no creo que estemos tan alejados”, expresa.

Explica la importancia de ahondar en dos puntos de vista del TEA, el conductual y el neurodesarrollo, pues en general se sabe que las personas en este espectro nacen con esta condición y se les manifiesta entre los dos y tres años.

“Lo que tratamos de hacer es identificar estas manifestaciones a edades más tempranas, desde los seis meses, pues ya hay algunas metodologías para hacer esta observación porque no es diagnóstico como tal”, aclara.

Al ahondar en por qué se debe trabajar en el diagnóstico temprano, menciona que habría repercusiones importantes si se llegan a consolidar porque en consecuencia se hacen intervenciones con beneficios para la calidad de vida.

Como investigador del IICE-UV, subraya como fundamental continuar los trabajos porque la prevalencia de TEA sigue en aumento.

En cuanto a las niñas y mujeres que hasta la edad adulta reciben un diagnóstico, expone que como sociedad se tendría que analizar, pues en Veracruz ya está la Ley para Personas con Autismo, aprobada por la Legislatura del estado.

“Todavía falta un camino para que lo plasmado se eche a andar y eso implica ver las distintas edades, porque el autismo no es una condición mortal; las personas no mueren por tener autismo, pueden vivir hasta ser adultas mayores y el ejemplo es el reciente fallecimiento de una persona con autismo de más de 80 años”.

Señala que hay más aproximaciones en la infancia y luego en la adolescencia, sobre todo cuando se disparan las conductas sexuales.

“Sí hay una diferencia al momento de diagnosticar a niñas y niños, pues ellas no manifiestan tantas conductas y se comportan dentro de los parámetros que los padres consideran típicos”.

Detalla que los diagnósticos tardíos en su mayoría son de mujeres, pues ellas mismas empiezan a darse cuenta en su adolescencia que hay algo que “no cuadra”.

El neurobiólogo opina que ahora que más gente se capacita para hacer diagnósticos, que son conductuales pero también con prueba psicológica, se podrán realizar a edades más tempranas en mujeres y hombres.

Jorge Manzo Denes también se pronuncia a favor de que cada vez haya más personas interesadas en sumarse a marchas y actividades para visibilizar el TEA, definido como “un problema social”.