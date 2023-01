En el pago del predial, "los que más tienen son los que más repelan": directora

Aunque ha habido una buena participación de la población en el pago del impuesto predial, la directora de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, Patricia Ortega Pardo, afirmó que, da la impresión de que "los que más tienen son los que más repelan".

En entrevista, les hizo un llamado para acudir a cumplir con esa obligación y los exhortó a recorrer ciudades como Querétaro, Guadalajara, León o Monterrey, donde el pago del impuesto predial es la fuente de "aprovisionamiento de recursos sanos en una ciudad".

¿Cuánto esperan recaudar por el pago del predial?

Pese a ello, afirmó que hasta ahora ha sido muy positiva la respuesta de la población, por lo que este año esperan recaudar 100 millones de pesos por ese concepto.

"Para mí es sumamente satisfactorio lo que está ocurriendo con el predial en este momento porque después de 25 o más años, se modificaron las tasas de gravamen del predial, se hizo segmentando los valores de los inmuebles".

Precisó que en el caso de los inmuebles con valor catastral de uno a 300 mil pesos, la tasa no se tocó, lo mismo que 300 mil 001 a 600 mil, "no se les tocó y de 600 mil a 800 mil se les aumentó cuatro milésimas de tasa".

"Los tres últimos segmentos que son casas ya con valores catastrales quizá de 4 o más millones de pesos, esas tasas se han modificado. Hay una persona que vino y me dijo 'a mi se me dobló el gravamen, pero no me importa pagarlo porque yo veo lo que está haciendo Ahued en las calles, veo la obra".

Recordó que Xalapa era de las ciudades que menos ingresos por predial recibía pues el año pasado fue de 65 millones y este año esperan llegar a los 100 millones "para que la obra, la modernización y actualización de Xalapa continúe su camino".

¿Cuántos puntos de cobro para el predial hay en Xalapa?

Refirió que la respuesta de la población al pago hasta ahora ha sido "maravillosa" y la de las personas de la tercera edad es "infalible", pues ese sector, las madres solteras o víctimas de desaparición tienen el 50 por ciento si hacen el pago en este mes de enero siempre y cuando vayan al día.

Xalapeños acuden a las instalaciones del Palacio Municipal de Xalapa para pagar su predial | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recordó que son 32 los puntos de cobro a los que también ha acudido la población. De los más demandados está en el de Plaza Crystal.