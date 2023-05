Gente camina para hacer mandados y no para mejorar salud, afirman terapeutas

Dolores del nervio ciático, rodillas, tobillos y parálisis facial son padecimientos que se presentan más dado que están relacionados con la vida sedentaria que lleva la mayoría de las personas. Y es que, muchos caminan porque tienen que hacer un mandado pero no para darse un respiro o para mejorar su salud física y mental, advierten los terapeutas Christian Antuane Álvarez del Prado y Gregorio Ortiz Ramos.

La realidad es que la falta de actividad física degenera los músculos, desgasta los tejidos y las articulaciones, más cuando la vida sedentaria se entrelaza con el estrés laboral y económico, opinaron.

¿Qué provocó daños físicos en las personas?

El fisioterapeuta Christian Álvarez advierte de que tras la pandemia vino como una ola de padecimientos como parálisis facial debido al fuerte estrés que deben soportar en sus entornos laborales, por las exigencias que deben sobrellevar para mantenerse en un empleo fijo.

Asimismo, el especialista comenta que hay un gran número de personas con molestias musculares, lumbalgias, además de problemas relacionados con el dolor del nervio ciático, también generado por el estrés.

Explica que estos dolores causan más impacto en personas de mayor edad, aunque se presenta más en adultos y jóvenes en edad laboral.

Expone que lo mejor es dedicarle unos 30 minutos mínimo a realizar alguna actividad física, al día, como caminar u otra cosa para bajar los niveles de estrés y ayuda a la circulación, “es algo tan sencillo y fácil de realizar”.

Señala que otro factor para que se eleven los niveles de estrés es el impacto brutal de las redes sociales, de jóvenes y adultos que pasan demasiadas horas con aparatos de tecnología, lo que incide en tener escasa actividad física.

Tal es el impacto de los celulares en menores, comenta que él como profesional atendió a una menor de 12 años con parálisis facial provocada por el tiempo excesivo que pasaba en el celular, “porque enfrentan contenido agresivo como el matar animales, entre otros y que causan daños a los menores”.

¿Cuánto tiempo de ejercicio es lo recomendable?

Por su parte, el entrenador deportivo y terapeuta, Gregorio Ortiz Ramos, comenta que cada vez son más comunes los padecimientos del nervio ciático provocados por la falta de ejercicio ya que llevar una vida sedentaria motiva que se dañen los huesos.

Asimismo, otro mal que cada vez es más común es el dolor en las rodillas por el sobrepeso, que también es originado por la falta de ejercicio.

La vida moderna de estrés laboral y presión social lleva también a padecer parálisis facial, debido a todas las preocupaciones económicas que se enfrentan todos los días.

Lamenta que el hombre actual esté más preocupado por tener dinero que por la salud, “siempre estamos pensando en que le vamos a dejar a los hijos, en trabajar más, pero no en tener hábitos más saludables.

Tras la pandemia de Covid mucha gente debería reflexionar y pensar más en llevar una vida saludable, “hay que preocuparse por uno mismo, salir a caminar porque ese hábito ayuda a limpiar las válvulas del corazón”.

La vida actual se va en puro trabajo. “Pero pocos piensan en regalarse 20 minutos para caminar o hacer respiraciones, pero no queremos, optamos por estar en casa viendo televisión”.

Otro aspecto que ha afectado mucho a las personas es el estar atentos al celular, “sea por diversión o trabajo”.

La tecnología ha convertido en esclavos a muchos que ahora no pueden estar sin checar sus redes durante muchas horas al día, “antes podíamos salir a jugar y no había que estar checando computadoras o celulares, pero ahora son muchos los que no pueden estar sin saber que sucede en esas redes sociales”.

Por ello, el especialista exhorta a las personas a practicar algún deporte para evitar padecer dolores relacionados con la falta de ejercicio como son dolores del nervio ciático, rodillas, tobillos y lo más grave que son las parálisis faciales.

Indica que el estrés laboral se manifiesta con dolores de cuerpo, debajo de las cervicales; todo se empieza a poner duro y no soportar el dolor porque todo ser recarga, pero lo malo es que todo se agudiza y busca una salida y la salida es una parálisis facial, “pero el problema es cuando desemboca en una embolia que ya son palabras mayores”.

Todo eso se podría mitigar con dedicarse unos 20 minutos de tiempo mínimo, para caminar, para sudar un poco y “hacer cambios de aguas” que es cuando te hidratas y sudas.

Asimismo, expone que es grave que las personas ya no opten por alimentarse sanamente, “antes la gente duraba más porque comía del campo, pero ahora se prefieren cosas enlatadas porque es lo que hay, pero es perjudicial para la salud”.