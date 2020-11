Para enfrentar al Covid-19 hay que fortalecer el sistema inmune: especialista

Xalapa, Ver.- ¿Qué pasa cuando un agente infeccioso entra en nuestro cuerpo? ¿por qué para algunos enfermar es un apenas un malestar general y para otros significa estar tres días en cama o incluso morir?

Nuestro cuerpo está en contacto todos los días con agentes patógenos, es decir, microorganismos que tienen la capacidad de generar una infección en nosotros— virus y bacterias son los más comunes—; sin embargo, no todos respondemos igual ante estas amenazas, y el responsable de esto es nuestro sistema inmune.

Juan Carlos Rodríguez Alba, doctor en Inmunología por la UNAM e investigador de la Universidad Veracruzana (UV), explica que el Sistema inmunológico son células que producen sustancias que nos protegen y que se enriquecen de los alimentos que consumimos e incluso de un buen estado de ánimo.

Indica que todos tenemos dos tipos de sistema inmune: el innato, que es con el que nacemos y el inmunoadaptativo, que va evolucionando y adaptándose en cada etapa y condiciones de nuestra vida.

“Este sistema que se adapta es el que hace que tengamos una defensa contra estos agentes nuevos, nuevos para nuestro organismo porque nunca los había enfrentado; sin embargo, la mayoría de nosotros tiene una defensa que está esperando a esos agentes. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el Covid-19 no nos va a matar a todos, de hecho la gran mayoría puede defenderse de Covid-19; si nos damos cuenta, arriba del 70 u 80 por ciento de la población está enfrentando al Covid-19… van a tener algún síntoma, pero al final del día se van a poder defender; porque tenemos un sistema de defensa tan noble, tan capaz, que puede adaptarse rápidamente”, indica Rodríguez Alba.

AYUDAR A DEFENDERNOS

Sin embargo, no todas las personas responden de la misma manera a los agentes infecciosos, y esto es porque cada sistema inmune lleva consigo distintas herramientas para hacer frente a los retos.

“En ocasiones, ya sea por una alimentación mala que no tiene todos los componentes de la dieta: verduras, agua, proteínas en moderación y buena distribución, cereales, vegetales, etcétera; porque no tenemos una buena ejercitación, no dormimos adecuadamente, no tenemos un control de las emociones, del estrés, entonces todo esto hace que nuestro sistema inmune se venga abajo; ¿y qué ocurre?, que cuando nosotros no tenemos ese equilibrio y ese agente nos invade, nos vamos a enfermar”, indica el coordinador de Investigación de la UV.

Señala que todos podemos y vamos a enfermarnos, pero que si tenemos un sistema fortalecido, podremos afrontarlo de mejor manera: “En el 90 por ciento de las ocasiones el sistema podrá combatir esa infección; a veces pasa que tenemos un dolor de estómago leve y pensamos que un té nos va a curar, y lo hace, pero en realidad lo que me curó, lo que me defendió, fue mi sistema inmune”.

Rodríguez Alba comparte que nos toma toda una vida conformar nuestro sistema inmune, pero fortalecerlo debe ser un ejercicio consciente: “Lo que nos hace más fuertes es saber controlar las emociones, tener una mejor alimentación, tener un buen descanso; no es enfrentarte a un reto lo que te hace más fuerte, en realidad tú debiste haber estado preparado desde antes; hoy, por ejemplo, cuando viene un reto como éste (con el Covid) , la gente corre a buscar suplementos alimenticios o una fórmula mágica que refuerce su sistema inmune de la nada; la realidad es que ese lo debimos mantener desde siempre, desde la infancia, desde cuidar la obesidad, ejercitándome, evitando consumo de sustancias tóxicas o nocivas, es decir, todo eso es lo que me va reforzando, eso vuelve a un cuerpo más poderoso, no el propio reto en sí; aquellas personas que puedan sobrevivir a este reto, significa que tuvieron un sistema de defensa óptimo y eso lo sabe cada persona dependiendo de su estado de salud; enfrentarte a un virus te deja defensas, sí; pero es en realidad los cuidados que tenemos sobre nuestra salud lo que nos protege y nos vuelve fuertes”.

VACUNA CONTRA COVID, ¿SOLUCIÓN?

El investigador y catedrático agrega que justo un porcentaje de la población que tiene un sistema inmune debilitado es el que está tendiendo problemas para enfrentar el Covid, ante ello la carrera por lograr una vacuna se está dando en diversos frentes para buscar proteger, en primera instancia, a las personas susceptibles.

“Nos topamos con el Covid y queremos tener una vacuna en meses, todas las instituciones están puestas en lograr una vacuna activa que refuerce nuestro sistema y aprenda a reconocer al virus y lo neutralice; sin embargo nos topamos con que no todas las secuencias siguen siendo iguales, el virus está mutando y cada uno tiene una estructura diferentes, entonces , ¿cuál nos va a atacar?: hay una variante europea, una estadounidense, una mexicana.. ¿contra cuál te vas a defender?", indica.

Señala que en México se están realizando esfuerzos por lograr una vacuna, pero el camino en todo el mundo es largo: “Es muy complicado que una vacuna, ya sea la de Pfizer o la de los rusos, resuelvan el problema; van a salir, se está trabajando en sacar la vacuna, pero la vacuna no es la que nos va a salvar la vida; por el momento debemos protegernos, respetar la contingencia, evitar al máximo llegar en contagio, cuidar a nuestros ancianos, a los que sean susceptibles; tenemos que concientizarnos con las medidas preventivas”.

Y agrega: “se está trabajando, las instituciones están luchando por lograr una vacuna, pero nosotros como pueblo tenemos que contribuir cuidándonos; una vacuna no va a solucionar nuestros problemas, una vacuna no es la solución a todo; es la vacuna más nuestra concientización, más el cuidado, más no hacer fiestas…la vacuna va a salir, pero no el próximo mes, ni en un precio accesible; y cuando salgan, si el gobierno logra tener convenios para que lleguen a Mexico, hay que correr a ponérselas, no desconfíen de esa vacuna”.

Rodríguez de Alba indica que sin restar importancia al hecho de ir a vacunarse, la solución que ya está disponible, es fortalecer nuestro sistema inmune: “La vacuna es parte de la solución pero no es la solución absoluta, ayudará, pero no lo es todo; no estoy diciendo que no es importante, la vacuna es importante y cuando llegue hay que ponérsela… ahí está ahorita la campaña de la influenza, hay que ir y ponérsela; pero además concientizarnos: bájale al consumo de refrescos, de sal, de grasas, haz un poco de ejercicio, aprende a controlar tu carácter y tu estrés, a tener una buena calidad de sueño y la suma de todo eso nos va a llevar a una mejor calidad de vida y una mejor estrategia para enfrentar todos estos agentes que nos causan daño. La vacuna es muy importante, pero dese hoy, desde antier, hay que empezar a trabajar en todos los demás aspectos. Todo es importante, todo suma”.