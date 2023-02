Dialogar y no tomarse las cosas en serio, ¿el secreto del amor?

En Xalapa hay parejas que creen en el amor para toda la vida. Cecy y Jorge son una de ellas, que tras 15 años de casados consideran que no tomarse las cosas tan en serio y dialogar, puede ser parte de la "receta" para que las parejas duren juntas muchos años.

Algunos más jóvenes, no creen en el amor eterno pues aseguran que las personas cambian y es normal. Con el avance tecnológico, las aplicaciones móviles se han convertido en una buena herramienta para conocer personas; Johani sostiene que ha usado algunas de estas para tener citas y que no es tan malo como algunos lo pintan.

Cecy narra que conoció a Jorge en marzo de 2004 y se hicieron novios un año después. Era una noche de tormenta eléctrica en el puerto de Veracruz y su hermano estaba “chateando” en su computadora; aunque ella le pidió que la apagara, no le hizo caso y al caer un rayo frente a su casa, ésta se descompuso.

Local Al rescate de la pasión: moteles llaman a parejas a celebrar el 14 de febrero

“Yo estaba bien enojada porque la acababa de mandar a actualizar y cosas así y entonces me enojé y me dijo que tenía un amigo que también componía computadoras y que cobraba barato, entonces como a los dos días fuimos a ver su amigo que tenía un ciber y el que las componía era Jorge (su esposo). Mi hermano me llevó con su amigo, que eran estudiantes del tecnológico, para que compusiera las computadoras y así fue como nos conocimos. Después mi hermano se enojó, pero se le pasó”.

Se casaron el 19 de diciembre de 2007 y tienen una hija de 11 años, ella asegura que cree en el amor para toda la vida y que llegar a eso es su meta porque tiene el ejemplo de sus padres que acaban de cumplir 50 años juntos.

“Eso lo aprendí de mis papás, así los veo, acaban de cumplir 50 años de casados, de matrimonio y pues así es lo que yo también espero”.

¿Cuál es la receta mágica para el amor?

Para Cecy la “receta mágica” para perdurar en el matrimonio es “no tomarse las cosas tan en serio”, aprender a dialogar y tomar acuerdos.

“Antes me tomaba las cosas muy en serio, me enojaba mucho y ahorita ya alguna situación mejor lo bromeamos, aunque, así como que entre dientes a lo mejor hacemos una broma y nos reímos. Y el diálogo, no estábamos acostumbrados a dialogar, pero ahora podemos hacerlo y tomar acuerdos, la comunicación es parte de esa receta”.

Muchas parejas hallaron el amor en apps de Internet | Foto: David Bello

¿Existe el amor para toda la vida?

Lee más: El Haya sí representa a Xalapa; la araucaria, no: científicos

Rosendo y Antonia vivían en la misma localidad y se empezaron a tratar por una reunión de jóvenes que él organizó para hacer una pastorela; después de 5 años se volvieron a encontrar un domingo saliendo de misa y él se acercó a ella y le pidió permiso para poder hablar.

Ciencia Ciencia y Luz | Bellas y trabajadoras, las mariposas

“Y pues acepté, pero en cuanto me dijo lo que quería le dije que no me interesaba tener una relación por el momento ya que en ese entonces había salido de la preparatoria y quería seguir estudiando y después de tanta perseverancia me conquistó y pues en abril fue a pedir permiso para andar formalmente conmigo y en ese mismo día nos comprometimos porque por unos contratiempos no llegó a la fecha que debía y mi papá le dijo es compromiso formal o si no, no hay permiso y pues aceptamos. Así empezó nuestra historia de amor”.

Fueron novios durante 3 años y en mayo de 2016 se casaron por lo que llevan 7 años juntos. Para Toñita, el amor para toda la vida “claro que existe”.

Como pareja consideran que el amor perdura cuando las dos personas que se aman son “como un cristal transparente en el cual ambas almas pueden verse tal cual son, sin secretos, sin egoísmos, haciendo a un lado el individualismo, una total disposición a hacer feliz a la persona que se tiene al lado”.

Agrega que el saber que ya no se vive para sí mismo, sino que se vive para a otra persona, “es ahí donde consideramos que se encuentra la felicidad en darse en total libertad para servir a ser amado. Dios es el Ingrediente secreto”, remarca.

¿Funcionan las Apps de citas para encontrar el amor?

Johani de 29 años cuenta que ha usado las aplicaciones para tener citas y considera que es más la mala idea que se tiene alrededor que lo que realmente pasa.

Vuelve a leer: ¡Se sacó un 10! Maestra enseña a sus alumnos a comunicarse con su compañera sordomuda [Video]

“Pasa como antes que se quedaban de ver en algún punto y conocen a la persona y ya, no necesariamente debe llevar más allá, pero tampoco es posible llevar como una relación a través de las redes, es muy complicado, pero sí creo que es una buena forma para conocer personas”.

Tinder es una de las aplicaciones que ha usado y desmintió que sea únicamente para tener encuentros casuales pues en su caso, ha encontrado buenos amigos.

Salud Día Internacional del Condón: ¿qué es la salud reproductiva? Aquí algunos datos [Video]

“Tu ahí puedes poner qué es lo que estás buscando y puedes conocer a muchas personas. Todo tiene su riesgo, pero creo que debes tener un buen periodo de charlas, de conocer a la persona a través de las redes antes de verlas en persona, no necesariamente tienes que conocerla en persona, puedes relacionarte amistosamente, pero todo con sus debidas precauciones”.

Así, expresa que no ha entablado ninguna relación de pareja sino de amistad, “yo creo que es muy complicado una relación de pareja, pero amistad y conocer personas, sobre toda mucha gente que recién llega a estudiar a Xalapa, usa estas aplicaciones para socializar”.

Johani dice que el amor para toda la vida no existe, “porque la gente cambia y busca diferentes cosas y a lo mejor esa persona si no cambia contigo, ya no va a poder ofrecerte lo que tú estás buscando en ese momento”.

¿Cómo funcionan las redes sociales para el amor?

Alejandro coincide en que es más fácil conseguir una cita y conocer personas mediante aplicaciones que en persona, porque es más fácil hablar. Agrega que ha hecho uso de estas pero que ha podido hacer más amistades que entablar una relación de pareja.

Doble Vía ¿Cafecito con pan? Asiste a la Expo Café de Naolinco; fechas y horarios

Por ello, recomienda no acudir a lugares que no conozcan y, no intercambiar redes sociales antes de conocer a la persona en la vida real. Ale sostiene que sí cree en el amor para toda la vida, pero en sus diferentes formas, “no solo el de parejas”.

Julio, por el contrario, considera que las citas por aplicaciones no son tan confiables porque es muy fácil que una persona te mienta acerca de su identidad, y muchas veces son los más jóvenes quienes más las usan y sin experiencia lo que puede resultar riesgoso.

“Sí he conocido amigos por medio de plataformas, hay casos en los que se puede dar una relación sana y siente que los jóvenes son los que más los usan y cada vez está más normalizado, pero aun así sigue siendo peligroso. Yo recomendaría no exponerse en situaciones de riesgo de asaltos o secuestros, pero al mismo tiempo no está mal buscar nuevas maneras de interacción siempre y cuando sea de manera segura y responsable”.

Refiere que el amor para toda la vida existe, aunque no necesariamente puedas estar con la persona amada.