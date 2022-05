PC advierte: Con permisos federales construyen viviendas en zonas de riesgo

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, denuncia que “instancias federales” siguen otorgando permisos para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo en Xalapa, lo que podría causar estragos.

“Dependencias federales tanto de antaño como actuales, siguen autorizando asentamientos humanos en zonas irregulares y que están en zonas de alto riesgo; podemos ir a recorrer el día que ustedes quieran que están dando los permisos y la gente está asentada en lugares donde hay abismos hasta de 200 y 300 metros”.

Aunque prefirió no dar el nombre de las dependencias a las que se refiere, explica que se trata de población que no tiene licencia de construcción, análisis de riesgo, ni los servicios básicos, por lo que podría suscitarse un problema grave con lluvias e inundaciones mientras que para el gobierno municipal será muy difícil construir los muros de contención que se requieren.

En entrevista en Palacio Municipal precisa que actualmente son ya 150 mil personas las que se encuentran en zonas de riesgo, por lo que las familias deberán tomar decisiones importantes y debe existir una coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para tener un programa a futuro con lo que se pueda reubicar, de ser el caso, en zonas seguras.

“Nosotros no damos los permisos para regularizar tierras, el que los da es el Gobierno Federal, me reservo el derecho al silencio como decía don Jesús Reyes Heroles y no es atacar a nadie, es tener consciencia de servidores públicos de que, si van a otorgar tierra para vivienda y entendemos la necesidad de la población, porque la entiendo perfectamente, es tratar de dar zonas seguras”.

A su decir, es necesario hablarle con la verdad a la población y decirles que en la ciudad ya no hay tierras que sean aptas para asentarse; además, remarca, hacer un gran acuerdo entre las tres instancias de gobierno, la población y ejidatarios para detener la venta de terrenos irregulares.

“Lo digo porque van a venir lamentaciones, van a venir estragos difíciles con las lluvias y no lluvias y hay que hablar con la verdad, yo prefiero hablar con la verdad, decir las cosas claras y si tengo que seguir en el área de Protección Civil municipal porque le digo a la gente la verdad y la población debe saber si está en zona de riesgo o está en zonas seguras, seguiré y si tengo que renunciar porque digo la verdad, prefiero mejor pasar como ignorante y pasar con pantaloncitos a que yo tenga que arriesgar a la población y vaya sufrir una situación lamentable”.

Insiste en que el Gobierno Federal es el encargado de permitir los asentamientos en áreas ejidales, donde acusó que los ejidatarios venden predios sin ser adecuados para la edificación de viviendas; añade que si bien el área a su cargo, ya tiene previsto un programa de emergencia, será imposible salvaguardar a toda la población, “inhumanamente nos sería imposible”.

“Quienes también tienen la culpa de otorgar terrenos en zonas de alto riesgo son los amigos ejidatarios, entendemos que también quieren vender sus tierras, pero que las que vendan sean en zonas seguras y que dejen calles de 14 o 15 metros, porque quieren dejar calles de 8 metros, seguimos siendo una ciudad y capital chiquita, como era de antaño”.

Sostiene que si el presidente Ricardo Ahued Bardahuil quiere hacer una gran metrópoli, no se podrá avanzar porque las zonas rurales y ejidales las están “vendiendo mal” y en lugares de alto riesgo.