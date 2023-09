Perdón no se logra con recetas de TikTok, se requiere voluntad: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-Al señalar que el perdón no se aprende con recetas de tik tok o libros humanismo, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, realiza un llamado a los feligreses para dejar de lado los actos de injusticia, maldad y rencor generados por la falta de olvido de las ofensas que se reciben.

En la homilía dominical, refirió que cuando el hermano comete una ofensa, un pecado o un error en contra de alguien el perdón es difícil de lograr.

“Siempre se tienen dos caminos, el primero continuar el odio, el rencor y la venganza, y el otro camino es el perdón. Los psicólogos nunca van a recomendar seguir con odio y rencor”, dijo.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, menciona que vivir con rencor es como si se permaneciera en una cárcel.

“Tu futuro está teñido de algo aberrante, es como una gran cárcel, hay cosas de ofensa o injusticia que ya pasaron y se mantienen vivas en el corazón”, expone.

Indicó que muchos actos de este tipo son cometidos en lo público por personas que se dedican a actividades que se encuentran en la vida diaria.

“Nos damos cuenta que hay muchos gestos de rencor y venganza, que se han hecho públicos, de personajes públicos, son situaciones que se dan en redes sociales y en medios de comunicación, si nos dejamos llevar por lo que dicen otros difícilmente nos vamos a librar”, expresa.

Recuerda que Jesús no habla sólo del perdón humano, sino del perdón que viene desde lo alto.

“Al final terminamos diciendo: perdono, pero no olvido, perdono, pero guardo distancia, pero la respuesta de Jesús no es sólo una metodología humana. El perdón no se trata de recomendaciones que vengan en tik tok o libros de humanismo, sino que el perdón proviene de Dios”, agrega.

Urgente reconciliación nacional

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristaín de los Santos, aseveró que hoy más que nunca es urgente buscar la unidad nacional para vivir la vocación como nación mexicana.

En el comunicado de este domingo, el sacerdote reconoció que a lo largo de la historia del país el pueblo mexicano ha deseado un cambio que beneficie integralmente.

Sin embargo, las condiciones y oportunidades para que éste suceda y se consolide han resultado limitadas, así como escasas.

Beristaín de los Santos consideró que nada puede mejorar en la patria si no se supera el mal en todas sus manifestaciones.

Manifestó que la Nación mexicana es una realidad plural constituida por una multitud de etnias, lenguas, tradiciones y costumbres, pero esta variedad nacional es sostenida por un sustrato que la cohesiona mediante su historia, sus valores y sus aspiraciones comunes.